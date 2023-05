Stand: 28.05.2023 10:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wenig Parkplätze durch Wohnmobile

In Kiel und Lübeck gibt es so viele Wohnmobile wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Eine aktuelle Studie zeigt: In der Landeshauptstadt kommen gut 34 Wohnmobile auf 1.000 Pkw-Zulassungen, in Lübeck sind es 25. Damit liegt Kiel nach Freiburg auf Platz 2, Lübeck auf Platz 3. Das sorgt allerdings für Probleme in Wohngebieten. Nach Angaben eines Kieler Stadtsprechers parken Wohnmobile dort für längere Zeit und belegen somit Parkplätze, die andere Anwohner dann für ihr Auto nicht nutzen können. Genau das führt auch in Lübeck zu Frust. Laut örtlichem Ordnungsamt wird die Hansestadt zusätzlich gerne von Wohnmobil-Urlaubern besucht. Extra dafür ausgeschilderte Stellflächen sind schnell besetzt. Camper suchen dann häufig andere öffentliche Parkplätze zum Verweilen. In Lübeck wird deshalb an einem entsprechenden Parkraumkonzept gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2023 10:00 Uhr

Sieg für THW Kiel

Der THW Kiel hat das Nordderby in der Handball-Bundesliga beim HSV Hamburg gewonnen. Der Spitzenreiter setzte sich beim Tabellensechsten mit 34:30 durch und machte damit einen großen Schritt in Richtung 23. Meisterschaft. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2023 09:00 Uhr

Kaputtes Wasserrohr in Hollingstedt repariert

Die Wasserversorgung im Kreis Schleswig-Flensburg funktioniert wieder. Nach einem Rohrbruch in Hollingstedt hatten am Sonnabend etwa 10.000 Haushalte kein oder nur wenig Wasser. Nun meldet der Wasserverband Treene: Das Rohr ist repariert - seit 22 Uhr kann das Wasser wieder aufgedreht werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2023 08:00 Uhr

Regionalliga: Lübeck schnappt HSV II den Titel vor der Nase weg

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Aufsteiger VfB Lübeck am letzten Spieltag dem bisherigen Spitzenreiter Hamburger SV II den Titel noch weggeschnappt. Während die Schleswig-Holsteiner bei Eintracht Norderstedt mit 1:0 (0:0) gewannen, flatterten dem HSV II beim 0:2 (0:1) gegen SC Weiche Flensburg 08 die Nerven. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2023 17:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne, wenige Wolken

Fast im ganzen Land scheint heute die Sonne - nur wenige Wolken ziehen durch. Nur ganz vereinzelt kann es am Nachmittag örtlich kurze Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Wentorf bei Hamburg. Dazu weht ein überwiegend schwacher, zur Westküste hin mäßiger bis frischer nördlicher Wind mit starken Böen. Abendtemperatur um 18 Uhr 12 Grad in Wenningstedt auf Sylt bis 19 Grad in Lauenburg/Elbe.

