Kraftwerk Kiel: Neue Sprengung angesetzt

Bei der Sprengung zweier Bauteile des alten Gemeinschaftskraftwerks in Kiel kam es im April zu einer Panne - jetzt wird für die verbliebenen Teile neu geplant. Unter anderem muss das Kesselhaus gesprengt werden, das passiere voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli, teilte der zuständige Geschäftsführer Martin Hein mit. Bei der neuen Planung gehe man besonders sorgfältig vor, um jede Gefahr auszuschließen. Auch die Kieler Förde müsse kurzfristig gesperrt werden, so Hein. Bei dem Unfall Anfang April war ein etwa tellergroßes Metallteil in ein Haus eingeschlagen, das rund einen Kilometer vom Kraftwerk entfernt steht. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2023 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert letztes Saisonheimspiel

Holstein Kiel hat in der zweiten Fußballbundesliga mit 3:4 gegen den FC St. Pauli verloren. Das Ergebnis war nach dem Spiel fast zweitrangig - denn es war das letzte Heimspiel der Saison, vor dem 11 Spieler verabschiedet wurden. Einer davon: Der gebürtige Kieler Fabian Reese, der im Sommer zu Hertha BSC wechselt und gestern Abend noch einmal für Holstein traf. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2023 08:00 Uhr

Experten untersuchen Meteoritenfund aus Elmshorn

Nachdem Ende April in Elmshorn (Kreis Pinneberg) mehrere Meteoritenteileeingeschlagen waren, lässt eine Familie den Meteoriten, der bei ihnen gelandet ist, nun vom Arbeitskreis Meteore untersuchen. Es geht um einen 3,5-Kilogramm schweren Stein, der bei Familie Sahin landete. "Das geht in die Geschichte Schleswig-Holsteins ein", sagt Carsten Jonas vom Arbeitskreis Meteore. Meteoritensammler aus aller Welt bieten Mahmut Sahin und seiner Familie teilweise sechsstellige Summen. Zumindest für eine gewisse Zeit möchte Sahin den Meteorit aber an Museen geben. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Wetter: Sonnig und zunehmend wärmer

Am Sonnabend ist es in Schleswig-Holstein freundlich und zunehmend wärmer. Gegen Mittag ziehen von Südosten zeitweise Wolken auf, ansonsten bleibt es sonnig bei 16 bis 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es wechselnd wolkig mit vereinzelten Schauern und einer niedrigen Gewitterwahrscheinlichkeit. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2023 08:00 Uhr

