Stand: 16.05.2023 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hohn: Trauer nach dem Flugzeugabsturz

Nach dem Flugzeugabsturz in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ermittelt jetzt die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchung, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Am Montag stürzte auf dem Fliegerhorst ein Learjet kurz nach dem Start ab. Dabei starben zwei Menschen, die Piloten des Flugzeuges. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reagierte bestürzt und drückte den Angehörigen sein Beileid aus. Der Learjet sollte von Hohn aus zu einem Trainingseinsatz mit Fluglotsen der deutschen Luftwaffe in Norddeutschland starten. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 07:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt offenbar an Trainer aus Dänemark interessiert

Die SG Flensburg-Handewitt holt angeblich den Trainer des dänischen Spitzenclubs GOG Gudme: Der dänische Sender TV2 Sport berichtet, dass der Handball-Bundesligist den 36-jährigen Trainer Nicolej Krickau aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag kaufen will. Der Niederländer Mark Bult, der das SG-Team durch den Rest der Saison führt, hatte sich ebenfalls Chancen auf den Chefposten ausgerechnet. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 06:30 Uhr

Größere Kreistage durch Ausgleichs- und Überhangmandate

Die Kreistage in Schleswig-Holstein werden nach der Kommunalwahl deutlich größer: Bis auf Dithmarschen müssen in allen Kreistagen künftig mehr Stühle aufgestellt werden. Im Schnitt wachsen die Kreis-Parlamente um rund ein Drittel. Der Grund: Die CDU hat fast alle Direktmandate geholt, damit ist die Hälfte der regulären Mandate vergeben. Die CDU hat aber nur ein Drittel der Stimmen bekommen. Die anderen Parteien bekommen dadurch Ausgleichsmandate. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 06:30 Uhr

Linienbetrieb mit modernen Akkuzügen verzögert sich

Weil es auf vielen Bahnstrecken in Schleswig-Holstein keine Oberleitungen gibt, sind noch viele Dieselzüge unterwegs. Die sollen bald durch Batteriezüge ersetzt werden. Zwei dieser Modelle rollen bereits schon durch Schleswig-Holstein - allerdings nur zu Test- und Schulungsfahrten für die Lokführerinnen und Lokführer. Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie hätten die Auslieferung um ein Jahr verzögert, sagte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens NAH.SH NDR Schleswig-Holstein. Weitere Akkuzüge werden in wenigen Monaten geliefert und dann nach und nach im regulären Betrieb eingesetzt. Ab dem kommenden Sommer sollen dann alle 55 Triebzüge der Firma Stadler da sein. Bis dahin soll auch das Instandhaltungswerk fertig sein, das die Schweizer Firma gerade in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) baut. Dort entstehen dadurch 30 Arbeitsplätze. Auch die Oberleitungsinseln, an denen sich die Batteriezüge aufladen, sollen laut NAH.SH bis zum kommenden Sommer fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 06:00 Uhr

Wahlpleite der SPD wirft Fragen nach Spitzenkandidatur auf

Die SPD gehört zu den Verlierinnen und Verlierern der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. In Flensburg, Kiel und Lübeck verlor die Partei deutlich an Stimmen, im Landesergebnis waren es 3,9 Prozent weniger im Vergleich zur vorherigen Wahl 2018. Das schlechte Ergebnis könnte zu veränderten Machtverhältnissen führen - und wirft Fragen zur Spitzenkandidatur der SPD bei der kommenden Landtagswahl auf. Wilhelm Knelangen, Politikwissenschaftler der Universität Kiel, meint: "Ich glaube im Hinblick auf die nächste Landtagswahl ist es durchaus schlau diese Frage etwas in der Luft zu lassen. Noch hat niemand klar definiert, welche Rolle für die SPD eigentlich übrig bleiben soll." | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 06:00 Uhr

Osterrönfeld: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B202

In Osterrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind am späten Montagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei soll ein Auto kurz vor 22 Uhr aus Richtung der B202 kommend zu schnell gewesen sein, ein anderes Auto überholt und dann mit einem entgegenkommenden Wagen auf der Straße "Zum Hafen" zusammengeprallt sein. Ein Auto landete auf dem Dach, der zweite Wagen auf der Seite. Einer der drei Verletzten musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel geflogen werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und windig

Heute bleibt es überwiegend bewölkt, von der Nordsee zieht Regen auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 12 in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) und 15 Grad in Lübeck. Dazu ist es windig, an den Küsten auch stürmisch mit teilweise starken Böen.

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2023 | 07:00 Uhr