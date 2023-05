Reihenhaus in Pinneberg nach Feuer unbewohnbar Stand: 17.05.2023 07:16 Uhr Ein Reihenhaus in Pinneberg ist nach einem Dachstuhlbrand am Dienstagabend unbewohnbar. Laut Feuerwehr brannten eineinhalb Dachstühle komplett aus, insgesamt waren fünf Häuser betroffen.

Gegen halb sieben am Abend war der gemeinsame Dachstuhl von zwei Reihenhäusern nach Angaben der Feuerwehr in Brand geraten. Fünf Häuser mussten komplett geräumt werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser konnten die rund 100 Einsatzkräfte vor Ort verhindern. Nach rund einer Stunde hatten sie das Feuer nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Den Einsatz beendete die Feuerwehr allerdings erst gegen halb fünf heute Morgen, so die Rettungsleitstelle. Verletzt wurde niemand. Eines der beiden Häuser ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Zweiter Brand in zwei Tagen im Kreis Pinneberg

Erst am Sonntag hatte ein Einfamilienhaus in Halstenbek (Kreis Pinneberg) gebrannt. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei einem sechsstelligen Betrag, nach ersten Schätzungen bei etwa 750.000 Euro.

