Gesundheitsministerin aus SH: Praxisgebühr überlegenswert

Von der Decken: Praxisgebühr "wäre eine Überlegung wert" Stand: 16.05.2023 19:40 Uhr Die Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hält die Wiedereinführung der Praxisgebühr in Schleswig-Holstein für denkbar. Das sagte die Ministerin in einem Interview der "G+G", einer Zeitschrift des AOK-Bundesverbands.

Angestoßen wurde der Vorschlag durch die Frage, wie die Finanzierung der Gesundheitsversorgung im Land künftig gesichert werden könnte. Von der Decken sagte in dem Interview unter anderem, die Praxisgebühr "war ein gutes Instrument und wäre eine Überlegung wert". Denn auch wenn sie keine große Steuerungswirkung habe, könne durch die Gebühr wieder mehr Geld ins System gelangen, so die Ministerin.

Von der Decken: "Die Menschen hatten sich daran gewöhnt"

Von 2004 bis 2012 mussten gesetzlich Versicherte bei jedem ersten Arztbesuch im Quartal eine Praxisgebühr bezahlen. Zehn Euro betrug diese, also maximal 40 Euro pro Jahr. Die Gesundheitsministerin hatte nach eigenen Angaben den Eindruck, dass sich die Menschen damals an die Praxisgebühr gewöhnt hatten. "Die Summe war auch nicht so horrend, dass sie davon abgehalten hätte, eine medizinische Leistung in Anspruch zu nehmen", sagte von der Decken.

Eigenbeteiligung bei Klinikaufenthalten und Medikamenten

Als eine weitere Möglichkeit, die Finanzierung der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, schlug die Christdemokratin eine höhere Eigenbeteiligung bei Krankenhaus- und Klinikaufenthalten oder Medikamenten vor. Ähnlich wie bei privaten Krankenversicherungen sollen laut ihrem Vorschlag die Höhe und Art der Eigenbeteiligung auch bei einer gesetzlichen Krankenversicherung flexibel gewählt werden können.

Ex-Minister Garg: Zombie sollte in der Gruft versenkt werden

Der ehemalige Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) fand deutlich Worte für von der Deckens Vorschlag zur Praxisgebühr. Er wolle Arztpraxen nicht wieder "zu Inkassostellen machen". Stattdessen müsse die Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Kassen dauerhaft unterstützt werden. "Der Zombie Praxisgebühr sollte schnellstmöglich wieder in seiner Gruft versenkt werden."

SPD: Wiedereinführung der Praxisgebühr sei herzlos

Auch SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls nannte die Vorschläge "herzlos". Sie verwies auf die massiven Preissteigerungen, unter denen einige Menschen im Land bereits jetzt leiden. Die Praxisgebühr würde einkommensschwache Haushalte von notwendigen Arztbesuchen und Medikationen abhalten, befürchtete Pauls.

Bisher sei die Wiedereinführung der Praxisgebühr aus Kiel nicht geplant, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Das sei Sache des Bundes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik