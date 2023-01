Stand: 18.01.2023 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Glätte sorgt für Verkehrsunfälle

Glatte Straßen in Schleswig-Holstein haben bis zum frühen Morgen für rund 30 Verkehrsunfälle gesorgt. Laut Leitstellen wurden die meisten davon in Kiel sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön gemeldet. Meist blieb es bei Blechschäden. Drei Menschen wurden jedoch verletzt - zwei von ihnen schwer, nachdem sie mit ihren Autos auf der A21 zwischen Stolpe und Nettelsee im Kreis Plön ins Rutschen kamen. Ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt, als er in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegen einen Baum prallte. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 06:00 Uhr

On-Demand-Shuttles bei Fahrgästen immer beliebter

Die Busbetriebe in Schleswig-Holstein setzen immer stärker auf sogenannte On-Demand-Shuttles - kleine Busse, die man per App buchen kann. In Neumünster ersetzen sie seit August vergangenen Jahres sonntags sogar komplett die Linienbusse. Die Stadtwerke ziehen eine positive Zwischenbilanz. Demnach sind sonntags mit den On-Demand-Shuttles mehr Fahrgäste unterwegs, als vorher mit den Linienbussen. Der Verkehrsclub Deutschland findet die Shuttles im Prinzip gut, allerdings bemängeln die Experten, dass eventuell ein Zuschlag auf den Fahrpreis gezahlt werden müsse. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:00 Uhr

300 Menschen bei Mahnwache vor dem Marien-Krankenhaus in Lübeck

In Lübeck haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marien-Krankenhauses gegen den möglichen Umzug der Klinik demonstriert. Unter den Demonstrierenden waren laut den Initiatoren auch die 40 Belegärzte und Hebammen, die zuvor bereits eine schriftliche Stellungnahme unterzeichneten. Das Marien-Krankenhaus mit 1.400 Geburten im Jahr soll vom UKSH übernommen werden. Außerdem soll die Klinik auf das Gelände des UKSH umziehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 05:00 Uhr

Elmshorn oder Pinneberg? Standort-Entscheidung für neues Zentralkrankenhaus

Die Regio Kliniken in Elmshorn und Pinneberg mit rund 2.500 Mitarbeitern sollen zu einem Zentralklinikum zusammengelegt werden. Am Mittwoch endet das Auswahlverfahren für den Standort. Zwei Grundstücke in Pinneberg und eines in Elmshorn sind im Rennen um den Klinikneubau. Die Entscheidung dafür soll Ende März fallen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:00 Uhr

Fachkräftemangel macht Verkehrsunternehmen im Land Sorgen

Die Verkehrsunternehmen in Schleswig-Holstein sind wegen des Fachkräftemangels besorgt. 120 Busfahrerstellen können momentan nicht besetzt werden, heißt es vom Verband der Verkehrsunternehmen Nord. Die Unternehmen müssten die Jobs attraktiver machen, etwa über neue Schichtmodelle, so der Verband. Zugleich müsse aber auch die Finanzierung sichergestellt sein. Mit den derzeitigen finanziellen Ressourcen sei das nicht machbar. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 05:00 Uhr

Online-Anträge für Wohngeld gestoppt

Wer einen Antrag auf Wohngeld stellen will, kann das unter anderem auch online machen. Doch das Portal "Wohngeld online" ist laut Staatskanzlei vorläufig in den Wartungsmodus versetzt worden. Am Donnerstag soll der Service wieder nutzbar sein. Der IT-Dienstleister Dataport habe festgestellt, dass in bestimmten Fallkonstellationen gestellte Anträge nicht an die zuständigen Behörden übermittelt werden. Es sei aber offenbar nur eine geringe einstellige Zahl von Fällen betroffen. In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der Wohngeldberechtigten in diesem Jahr deutlich an. Die Landesregierung geht davon aus, dass sie sich von 28.000 Empfängern im vergangenen Jahr auf rund 76.000 erhöhen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 05:00 Uhr

Reaktionen auf Ernennung von Pistorius zum Bundesverteidigungsminister

Boris Pistorius (SPD) wird neuer Bundesverteidigungsminister. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagmittag mitgeteilt. Am Donnerstag soll der bisherige Innenminister von Niedersachsen vereidigt werden. Für einige Bundespolitiker aus Schleswig-Holstein kam die Entscheidung überraschend. Kritik kommt vom stellvertretenden Fraktionschef der Union im Bundestag, Johann Wadephul aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde: "Das ist natürlich für diese Position als Bundesverteidigungsminister eine B-Besetzung. Es hätte ja fachkompetente Besetzung gegeben von Personen, die die Bundeswehr kennen, die den Bundestag und die Bundespolitik gut kennen." Ralf Stegner, für die SPD im Deutschen Bundestag, widerspricht: "Boris Pistorius ist lange Jahre Minister, kennt sich mit den Themen gut aus." Vize-Kanzler Robert Robert Habeck von den Grünen würdigte Pistorius als erfahrenen Politiker. Er habe gezeigt, dass er in schwierigen Situationen über die nötige Nervenstärke verfüge. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 06:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter auf 58,7

Am Dienstag (17.1.) wurden in Schleswig-Holstein 291 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 58,7 (Montag: 70,5). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle ein neuer Todesfall registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 3.401. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Sonne und Wolken, an der Nordsee Schauer möglich

Bei längerem Sonnenschein ziehen heute über Schleswig-Holstein lockere, mal kompakte Wolken auf. Es bleibt verbreitet trocken. An der Nordsee und vor allem in Nordfriesland sind im späten Tagesverlauf einzelne Regen- oder Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). An der Nordsee kann am Abend teils starker Südwestwind mit stürmischen Böen aufziehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.01.2023 | 08:00 Uhr