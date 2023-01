Stand: 18.01.2023 10:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Letzte Bewerbungsphase für Regio-Klinik im Kreis Pinneberg endet

Aus den zwei Krankenhäusern im Kreis Pinneberg soll eins werden. 2.500 Menschen sollen dann in der neuen Regio-Klinik arbeiten. Die Städte Pinneberg und Elmshorn buhlen darum, künftig neuer Standort zu sein. Beide Städte überzeugten in der ersten Runde bei Flächengröße und Verkehrsanbindung. In der zweiten mussten die Verwaltungen nun Details zu den Grundstücken vorlegen, beispielsweise ob diese mit Gefahrenstoffen belastet sind. In Pinneberg wäre zusätzlich Platz für ein Wohnheim, Hotel oder Hospiz. In Elmshorn könnte extra Gastronomie oder eine Kita entstehen. Ende März soll die Entscheidung für den neuen Standort fallen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg wieder frei

Die Bahnstrecke Lübeck-Hamburg war bei Ahrensburg (Kreis Stormarn) am Morgen wegen eines Polizeieinsatzes mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn dauerte die Sperrung von 5 Uhr bis halb 8 Uhr an. Die Regionalzüge endeten in Ahrensburg, beziehungsweise Hamburg-Rahlstedt, Reisende mussten auf die U-Bahnlinie 1 oder auf eingesetzte Busse ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Prozess nach Angriff auf zwei Sanitäter

Vergangenes Jahr soll ein Mann zwei Sanitäter bei einem Einsatz bedroht haben. Am Mittwoch muss er sich deshalb vor dem Amtsgericht in Elmshorn verantworten. Der Angeklagte soll die Rettungskräfte laut Staatsanwaltschaft beleidigt und aggressiv angegangen sein, als sie seinen Vater behandeln wollten. Erst Polizisten konnten den Mann beruhigen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

EMTV kämpft um Publikumspreis "Sterne des Sports"

Der Elmshorner Männer Turnverein (EMTV) wirbt um Stimmen für den Publikumspreis bei "Sterne des Sports". Der Verein steht als einziger Vertreter aus Schleswig-Holstein im Bundesfinale des Wettbewerbs. Das Team hat sich mit seinem Projekt "Sport spricht alle Sprachen – Integration und Inklusion" qualifiziert. Noch bis Sonnabend um 12 Uhr kann abgestimmt werden. Den Link gibt es beispielsweise unter emtv.de. Montag soll der Gewinner feststehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

