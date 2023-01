Stand: 18.01.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glatte Straßen auch an der Westküste

Überfrierende Nässe hat auch an der Westküste am Mittwochmorgen für glatte Straßen gesorgt. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle West hat es bislang noch keine Unfälle gegeben. Am Dienstagnachmittag und Abend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf die A23 in den Landkreis Dithmarschen gerufen - wegen Glätte zwischen der Kanalbrücke bei Schafstedt und der Abfahrt Heide-West. Laut Polizei war ein Sattelzug zwischen Albersdorf und Heide-West von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Weitere Unfälle ereigneten sich laut Polizei zwischen Heide-Süd und West sowie auf der Kanalbrücke im Verlauf der A 23. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Dünentherme St. Peter-Ording macht mindestens bis Ostern zu

Die Dünentherme St. Peter-Ording ist von Mittwoch an bis zu den Osterferien geschlossen. Grund für diese sofortige Maßnahme der Tourismus-Zentrale sind die drastisch gestiegenen Energiepreise. Geschlossen sind nun das Schwimmbad und die Saunalandschaft der Dünentherme. Medizinische Behandlungen im Gesundheitszentrum sind jedoch weiterhin möglich. Bislang sind keine weiteren Schwimmbäder an der Westküste geschlossen. Wegen der gestiegenen Energiepreise haben die meisten Schwimmbäder ihre Öffnungszeiten reduziert und die Wassertemperaturen gesenkt, um so Kosten zu sparen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

