Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Suche nach Thomas N. geht weiter

In Lübeck sucht die Polizei weiter nach dem vermissten 49-jährigen Thomas N. Am Dienstag waren dafür zwei Spürhunde auf der Kanaltrave unterwegs. Der Mann war in der Nacht zum Sonnabend nach einem Diskothekenbesuch im "Hüx" verschwunden. Er verließ den Club gegen 6 Uhr und ging vermutlich Richtung Kanalstraße. Jacke und Handy ließ er im "Hüx" liegen. Polizeisprecher Maik Seidel sagte: "Die Hunde haben angeschlagen im Bereich eines ehemaligen Partyschiffes auf der Kanaltrave im Bereich der Kanalstraße. Auch ein Boot mit Sonartechnik hat Ausschläge angezeigt. Es konnte nichts gefunden werden." | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Demonstrationen gegen die Schließung des Marien-Krankenhauses

Ungefähr 300 Menschen haben am Dienstag in Lübeck gegen die mögliche Schließung des Marien-Krankenhauses in der Altstadt demonstriert. Nach unbestätigten Plänen soll die finanziell angeschlagene Klinik an das UKSH verkauft und auf den Campus am Lübecker Südrand verlegt werden. Dabei haben viele Belegärzte ihre Praxen in der Nähe des jetzigen Standorts. Auch HNO-Arzt Ralf Katzbach war bei der Demonstration dabei: "Was wir fordern, ist einen konstruktiven Prozess. Wir wollen alle Beteiligten an einen Tisch bekommen, ohne dass ein riesiger Kollateralschaden in der Versorgung entsteht." Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) forderte, dass der Standort gehalten wird. Auch eine Online-Petition mit mehr als 14.000 Unterschriften fordert einen Verbleib des Standortes. Marien-Krankenhaus und UKSH wollten sich noch nicht öffentlich äußern. Am Donnerstag sollen die Beschäftigten des Marien-Krankenhauses über die konkreten Pläne informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Diebe stehlen zwei Wohnmobile in Schwarzenbek

In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Wohnmobile gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen Unbekannte in der Nacht zum Montag in ein Autohaus in der Röntgenstraße ein. Von dort entwendeten sie zwei neue, noch nicht zugelassene Wohnmobile. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 130.000 Euro. Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg melden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

