Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 18.01.2023 09:38 Uhr

Nur wenige Glätteunfälle im Norden Schleswig-Holsteins

Im Norden haben sich die Autofahrer offenbar gut auf die glatten Straßen eingestellt. Die Polizei meldet zwei Glätte-Unfälle aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. In Sieverstedt und Sörup blieb es bei Blechschäden. Im Kreis Nordfriesland wurde bei einem Unfall in Ahrenshöft ein Autofahrer leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Rotorblatt von Windrad abgerissen - Bergung in der nächsten Woche

Das abgestürzte Rotorblatt einer Windkraftanlage in Stieglund im Kreis Schleswig-Flensburg kann voraussichtlich erst in der kommenden Woche geborgen werden. Dies sagte ein Sprecher des Windparkmanagements. Der 50 Meter lange und etwa 14 Tonnen schwere Flügel war in der Nacht zu Montag nach dem Sturm in die Tiefe gestürzt. Wie es zum Abriss des Rotorblattes kommen konnte, soll nun ein Gutachten klären. Ob es sich um Ermüdungserscheinungen oder Produktionsfehler handelt, könne noch nicht gesagt werden, so der Sprecher des Windparkmanagements weiter. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Nordfriesische Lammprinzessin oder Lammprinz gesucht

Die Initiative Nordfrieslamm will die traditionellen nordfriesischen Lammtage in moderner Form wiederbeleben. Ziel ist die Aufklärung und Information rund um das Kulturgut Schaf. Dazu wird jetzt eine neue Lammprinzessin oder auch ein Lammprinz gesucht. Die Nordfrieslamm-Vorsitzende Heike Marit Carstensen sagte zu den Pflichten der Regenten: "Im Idealfall sind die Bewerberinnen und Bewerber mindestens 18 Jahre alt und haben einen Führerschein, da es auch Termine gibt, die man mit dem Auto zu erreichen hat. Die Amtszeit geht zwei Jahre und der Einsendeschluss ist der 24. Februar." Erst auf dem Viöler Bauernmarkt am 4. Juni soll die Bekanntgabe stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region

