Stand: 18.01.2023 10:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Mettenhof: Kein Unterricht in drei Schulen

Wegen eines Wasserrohrbruchs im Kieler Stadtteil Mettenhof fällt heute für etwa 1.000 Kinder und Jugendliche die Schule aus. Der Schaden wurde nach Angaben eines Stadtwerke-Sprechers am Morgen in der Vaasastraße bemerkt. Etwa 40 bis 50 Haushalte seien seitdem ohne Wasser - aber auch das Bildungszentrum in Mettenhof. Und das betrifft gleich drei Schulen: das Thor-Heyerdahl-Gymnasium, die Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule und die Lilli-Nielsen-Förderschule. Weil die Toiletten nicht benutzt werden können, haben die Schülerinnen und Schüler Aufgaben bekommen und wurden nach Hause geschickt, hieß es von den Schulen. Bauarbeiter der Stadtwerke reparieren den Schaden bereits. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 10:00 Uhr

Glätte sorgt auch in der Kiel-Region für Unfälle

Glatte Straßen haben in der Nacht und am frühen Mittwochmorgen für einige Verkehrsunfälle in der Region gesorgt. Nach Angaben der Leitstelle gab es 20 Glätteunfälle in Kiel, Neumünster und den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön. Meist waren es nur Blechschäden, es gab aber auch drei Verletzte, zwei davon schwer. Zwei Autofahrer kamen laut Polizei auf der A21 zwischen Stolpe und Nettelsee im Kreis Plön ins Rutschen. Besonders glatt war es zum Teil auf Brücken. Auf der Levensauer Hochbrücke gab es mehrere Unfälle, auf der Holtenauer Hochbrücke stellte sich ein Auto quer. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

DRF Luftrettung flog im letzten Jahr über 1.800 Einsätze

Der in Rendsburg stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 42" der DRF Luftrettung hatte im Jahr 2022 durchschnittlich fünf Einsätze pro Tag - das sind in Summe gut 60 mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Hilfe aus Rendsburg spiele im ganzen Land eine wichtige Rolle, erklärt Stefanie Kapp, Sprecherin der DRF Luftrettung: "Christoph 42 ist der einzige, der tatsächlich auch nachts in Schleswig-Holstein einsatzbereit ist." Insgesamt waren es laut DRF fast 300 Einsätze in der Nacht. Der Hubschrauber sei ein unverzichtbarer Baustein für die umfassende medizinische Versorgung im Notfall, insbesondere für die Inseln und Halligen, betont Kapp. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Einsatzhundertschaft trainiert in Kiel

Die Einsatzhundertschaft der Landespolizei will nach eigenen Angaben am Mittwoch an verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt trainieren. Zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr am Mittwochabend könnten dazu auch verschiedene Bereiche abgesperrt werden. Für die Bevölkerung werden laut Polizei aber keine Auswirkungen erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.01.2023 | 08:30 Uhr