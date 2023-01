Stand: 16.01.2023 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sturm sorgt für Unfälle und Feuerwehreinsätze

Das Sturmtief Egbert hat den Norden ordentlich durchgepustet. Insgesamt zählten die Leitstellen in Schleswig-Holstein etwa 115 Einsätze. Es blieb meist bei Sachschäden - bis zu dem Zeitpunkt, als es auf der A23 plötzlich glatt wurde. Laut Leitstelle gab es dort acht Unfälle - 13 Autos waren beteiligt, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Schwerpunkte waren zwischen Schafstedt und Albersdorf (Kreis Dithmarschen) und später zwischen Itzehoe-Süd und Lägerdorf (Kreis Steinburg). Zuvor hatten es die Feuerwehrleute wegen des Sturms meist mit gelösten Dachteilen und umgekippten Bäumen zu tun, vor allem an der Westküste. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 06:00 Uhr

Balkonkraftwerke: Förderung startet

Schleswig-Holstein fördert ab sofort den Kauf und die Installation von sogenannten Balkonkraftwerken - also Mini-Solar-Anlagen für den Hausgebrauch. Mehr als 1.600 Haushalte nutzen laut SH Netz AG schon entsprechende Anlagen. Bis zu 200 Euro Förderung gibt es unter bestimmten Voraussetzungen. Erlaubt sind nach Angaben des Landes Anlagen mit bis zu 600 Watt Leistung pro Haushalt. Entsprechende Anträge können ab heute auf der Internetseite des Landes gestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 06:00 Uhr

Start des Ausbaus der S21

Der Ausbau der S21 zwischen Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Hamburg hat begonnen. Künftig sollen von Quickborn (Kreis Pinneberg) alle zehn Minuten S-Bahnen nach Hamburg fahren, von Kaltenkirchen alle 20 Minuten. Geplante Kosten: mindestens 120 Millionen Euro. Während der Bauphase fahren teilweise keine Züge - so wie jetzt auf dem AKN-Abschnitt zwischen Burgwedel und Ellerau (Kreis Segeberg). Die Busse brauchen laut einer Sprecherin bis zu 30 Minuten länger. Gegen den Ausbau läuft noch eine Klage einer Bürgerinitiative. Zur Fertigstellung 2025 soll die Strecke S5 heißen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 06:00 Uhr

Mann bedroht Familie - Festnahme

Ein 44-jähriger Mann ist in Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg festgenommen worden. Laut Polizei soll er Sonntagabend seine Familie mit einem Messer bedroht haben. Unter anderem rückte das Spezialeinsatzkommando an. Der Mann verließ das Haus selbstständig, gegen ihn wird nun ermittelt. Seine Frau und drei Kinder blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 06:30 Uhr

Nach Feuer in Kiel-Mettenhof: Polizei ermittelt weiter

Die Polizei sucht weiter nach der Ursache für ein Feuer im Kieler Stadtteil Mettenhof. Ein Sprecher sagte, die Ermittlungen gehen heute weiter - erst dann ist mit neuen Erkenntnissen zu rechnen. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bergenring am Freitagabend atmeten fünf Menschen zu viel Rauch ein und kamen ins Krankenhaus. 60 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Schauer

Heute gibt es viele Wolken, nur hier und da kommt ein wenig Sonne durch. Zunächst ziehen stellenweise Schauer auf, im Verlauf des Tages wird es aber abschnittsweise trocken. Doch bald ziehen wieder dichte Wolken auf und am Nachmittag kommt von der Elbe her aufkommender und sich nordwärts ausbreitender Regen. Am Abend kann er teils in Schneeregen übergehen. Die Höchstwerte erreichen 4 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 6 Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 06:00 Uhr

