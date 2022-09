Stand: 11.09.2022 10:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Öl in Treene in Nordfriesland ausgelaufen

Auf der Treene bei Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) treibt seit Samstagabend ein großer Öl-Teppich. Vermutlich sind mehrere hundert Liter Schiffsdiesel ausgelaufen. Die Feuerwehr von Friedrichstadt war nach eigenen Angaben bis in die Nacht damit beschäftigt, Ölsperren auszulegen, damit sich der Ölfilm möglichst nicht weiter ausbreitet und auch noch in die Eider gelangt. Wie groß der Schaden für die Umwelt ist, soll im Lauf des Tages bewertet werden. Woher der Diesel stammt, ist bislang noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2022 09:00 Uhr

Tag des Offenen Denkmals

Auch in Schleswig-Holstein gibt es heute an vielen historischen Gebäuden und Orten wieder besondere Aktionen. Insgesamt sind nach Angaben der Organisatoren mehr als 90 Veranstaltungen bei uns im Land geplant. Es gibt viele Führungen, zum Beispiel im Burgkloster in Lübeck und im Steinzeitpark Dithmarschen. Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2022 08:00 Uhr

Kiellauf gestartet

Zur größten Laufveranstaltung in Schleswig-Holstein sind am Sonntagvormittag etwa 8.000 Teilnehmer auf fünf Strecken angetreten. Dadurch kommt es bis 14 Uhr zu zahlreichen Straßensperrungen. In der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Brunswik und Düsternbrook sind davon unter anderem Teile der Kiellinie, der Holtenauer Straße und vom Knooper Weg betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2022 09:00 Uhr

Erfolg für Flensburger Handballer

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Das Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf konnten die Flensburger klar mit 35:25 (17:13) für sich entscheiden und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2022 08:00 Uhr

Wetter in SH: Sonne und Wolken im Mix

Heute gibt es Sonne und Wolken. Zwischen Plön, Ostholstein und der Elbe ziehen einzelne Schauer durch. Sonst bleibt es meist trocken. Von Nordfriesland und der Nordsee her wird es freundlicher, im Laufe des Nachmittags zunehmend heiter, mitunter sogar sonnig. Am frühen Abend ist es dann auch im Süden meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Schönberg (Kreis Plön) bis 21 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach, an der See teils mäßig aus Nordost bis Nordwest. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in Eckernförde bis 18 Grad in Ahrensburg. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2022 11:05 Uhr

