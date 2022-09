Flensburg-Handewitt gewinnt Nordduell bei Hannover-Burgdorf klar Stand: 10.09.2022 20:06 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat das Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf klar mit 35:25 (17:13) für sich entschieden und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Für den Titelaspiranten war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel, für die "Recken" die erste Niederlage.

von Christian Görtzen

Die Schleswig-Holsteiner wirkten von Beginn an sehr konzentiert und fokussiert, standen gut in der Deckung und spielten in der Offensive schnell und ideenreich. Und das zahlte sich aus: Nach sieben Minuten sorgte der schwedische Spielmacher Jim Gottfridsson mit dem 5:2 für die erste Drei-Tore-Führung.

Zwar kam die TSV kurzzeitig wieder bis auf einen Treffer heran, doch dann baute die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla ihren Vorsprung nach und nach aus - Emil Jakobsen traf zum 15:9 (24.). Angetrieben von ihren Fans unter den 4.021 Zuschauern, kämpften sich die Niedersachsen danach wieder etwas heran. Zur Pause lagen sie nur noch mit vier Treffern hinten (13:17).

SG auch nach der Pause sehr souverän

Zu Beginn der zweiten Hälfte sah es schon ein wenig danach aus, als könnte Torhüter Domenico Ebner zum großen Rückhalt der "Recken" avancieren und eine Wende möglich machen. Doch die Flensburger verhinderten es danach mit Klarheit im Abschluss, dass sich der Schlussmann der Gastgeber in einen Rausch spielen konnte.

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 25:35 (13:17) Tore Hannover-Burgdorf: Uscins 9, Gerbl 5/4, Brozovic 4, Kulesch 3, Büchner 1, Edvardsson 1, Feise 1, Mävers 1

Tore Flensburg-Handewitt: Jakobsen 7/1, Semper 7, Johannessen 6, Einarsson 5, Golla 3, Gottfridsson 2, Kjaer Möller 2, Röd 2, Larsen 1

Zuschauer: 4.021

Strafminuten: 8 / 10

Die SG kontrollierte in der Folgezeit das Geschehen, lag zumeist mit vier bis sechs Toren vorn und wirkte ingesamt sehr souverän. Als Jakobsen für das 26:19 (46.) sorgte, dämpfte dies doch merklich die Stimmung in der Arena. Die Partie wurde danach auch nicht mehr spannend. Dafür waren die Gäste an diesem Abend einfach zu stark. Beste Werfer der Flensburger waren Franz Semper und Jakobsen mit je sieben Toren, für Hannover erzielte Renars Uscins neun Treffer.

