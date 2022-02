Stand: 16.02.2022 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zahl der Ehrenamtlichen bei THW und Feuerwehr stabil

Die Zahl der Ehrenamtlichen beim Technischen Hilfswerk (THW) oder auch bei den Freiwilligen Feuerwehren sind zuletzt trotz Pandemie stabil geblieben. Allein beim THW in Schleswig-Holstein engagieren sich - Stand Ende vergangenen Jahres - fast 3.500 Menschen. Nach einem leichten Rückgang 2020 sind das laut Landesverband wieder ähnlich viele wie vor der Pandemie - sogar ein paar mehr. Grund ist nach Angaben eines Sprechers neben viel Werbung auch die Flutkatastrophe im Ahrtal. Damals war das THW sehr präsent, weil viel über die Arbeit der freiwilligen Hilfskräfte in den Katastrophengebieten berichtet wurde. Auch bei den Freiwilligen Feuerwehren bleiben die Mitgliedszahlen trotz Corona und deshalb schwieriger Nachwuchsarbeit konstant. Zuletzt engagierten sich dort nach Angaben des Landesverbandes rund 50.000 Menschen in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 755,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.058 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 15.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 755,6 (Vortag: 755,2). Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 1.220,2. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 277.239. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 182.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 insgesamt vier neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.058. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2022 08:00 Uhr

Verbände freuen sich über Corona-Lockerungen

Die Reaktionen auf die Angekündigten Lockerungen sind branchenübergreifend positiv. Die IHK und die Vereinigung der Unternehmensverbände sprachen von einer nun guten Perspektive. Die Kulturbranche freut sich, dass ab dem 3. März wohl durch die 3G-Regelung wieder allen Menschen Kunst und Kultur offenstehen könnte. Auch Dehoga und Landessportverband sind positiv gestimmt. Der Dehoga-Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis sagte, er freue sich, dass ab dem 3. März wieder 3G und nicht mehr 2G-Plus im Gastgewerbe gilt - und besonders wichtig sei auch der Wegfall der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene schon ab kommenden Sonnabend: Hochzeiten oder runde Geburtstage feiere niemand mit zehn Personen, so Scholtis. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Lockerungskurs für SH vorgestellt

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ein Drei-Stufen-Modell für die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein vorgestellt. Bereits ab Sonnabend (19.2.) entfallen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Lediglich bei Treffen, an denen auch ungeimpfte Personen teilnehmen, gilt dann eine Höchstgrenze von 25 Personen. Ab dem 3. März sollen wieder flächendeckend die 3G-Regeln gelten, ab dem 20. März sollen auch diese Regeln dann wegfallen. Lediglich die Maskenpflicht und eine Testpflicht soll in einigen Bereichen bestehen bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 17:00 Uhr

Holstein Kiel verlängert mit Philipp Sander

Mittelfeldspieler Philipp Sander bleibt ein "Storch". Der im Sommer auslaufende Vertrag zwischen der KSV Holstein und dem gebürtigen Rostocker wurde um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Holstein Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver zeigte sich erfreut: "Philipp Sander hat in dieser Saison durch gute Leistungen bewiesen, welches Potential in ihm steckt. Daher freuen wir uns sehr, dass Philipp uns über den Sommer hinaus erhalten bleibt." Und auch der 23-Jährige freut sich darauf, seinen "Weg hier in Kiel mit dieser Mannschaft weiter fortführen zu können". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2022 17:30 Uhr

Wetter: Im Tagesverlauf wird es stürmischer

Heute anfangs neben einzelnen Schauern auch trockene Phasen, aber kaum Sonne. Rasch jedoch von der Nordsee her erneut dichte Wolken mit Regenfällen. Höchstwerte 8 Grad am Fehmarnsund bis 11 Grad in Wentorf bei Hamburg. Mäßiger bis frischer, an der Westküste teils starker Wind aus Südwest, vor allem dort auch stürmische Böen und im Tagesverlauf vermehrt Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2022 06:00 Uhr

