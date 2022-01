Stand: 23.01.2022 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel spielt heute in Regensburg

Holstein Kiel ist heute ab 13.30 Uhr auswärts bei Jahn Regensburg gefordert. Die personell weiter gebeutelten Kieler wollen ihre Serie von drei Spielen ohne Niederlage fortsetzen und sich mit einem Sieg vom Tabellenkeller absetzten. Mit 22 Punkten stehen die Kieler aktuell auf Platz 13. Ob der erst am Donnerstag von den Kielern verpflichtete Stürmer Kwasi Wriedt eine Option für die Startelf sein könnte, ließ Holstein-Coach Marcel Rapp offen. NDR.de überträgt das Spiel als Vollreportage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2022 12:00

Bürgermeisterwahl in Mittelangeln

Die Menschen in der Gemeinde Mittelangeln im Kreis Schleswig-Flensburg entscheiden heute, wer künftig ihr Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin sein soll. Amtsinhaberin Britta Lang tritt ein zweites Mal an. Die Verwaltungswissenschaftlerin ist parteilos, wird aber von CDU, SPD, SSW und FDP unterstützt. Ihr Herausforderer ist der ebenfalls parteilose Stefan Beau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2022 09:00

Corona in SH: Inzidenz bei 924,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sank nach Angaben der Landesmeldestelle auf 924,4 - nach 934,5 am Vortag. Weiterhin liegen mit Stormarn, Pinneberg und Segeberg drei Kreise und mit Lübeck, Flensburg und Kiel drei Städte über der 1000er-Marke. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Sonnabend mit 2.232 Fällen deutlich niedriger als an den Vortagen. Die Kreise Plön und Herzogtum Lauenburg hatten keine Daten an die Landesmeldestelle übermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2022 08:00

Erneut Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in SH

In Schleswig-Holstein haben gestern hunderte Menschen bei Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht protestiert. In Flensburg gab es nach Angaben der Polizei ab dem Nachmittag mehrere Demonstrationen. Etwa 150 Menschen nahmen an einem angemeldeten Protestzug durch die Innenstadt teil. Die Polizei musste zeitgleich eine nicht angemeldete Demonstration auflösen, an der 50 Personen teilnahmen. In Husum (Kreis Nordfriesland) gab es gestern ebenfalls Protestaktionen. Daran haben laut Polizei etwa 500 Menschen teilgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2022 08:00

Grüne in SH stellen auf Parteitag Weichen für die Landtagswahl

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben gestern auf einem digitalen Parteitag ihren Entwurf für das Wahlprogramm für die Landtagswahl vorgestellt, welches auf einem Parteitag im Februar beschlossen wird. Im Mittelpunkt stehen der Schutz und die Erhaltung der Lebensgrundlagen im Land. Außerdem legte die Partei weitere Listenplätze fest, über die dann in einer Briefwahl endgültig entschieden wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2022 18:00

Ministerpräsident Günther zufrieden mit den Ergebnissen des CDU-Bundesparteitages

Bei dem digitalen Bundesparteitag der CDU wurde Friedrich Merz gestern mit 95 Prozent der Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Die Wahl von Merz sei ein "starkes Zeichen der Geschlossenheit", bewertet Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther den Personalwechsel an der Parteispitze. Damit könne die Union gemeinsam ins Wahljahr 2022 starten. Besonders freue sich Günther über die Wahl von Karin Prien zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden und über die Wahl von Birte Glißmann zur Beisitzerin. Mit den beiden Frauen werde der Einfluss der schleswig-holsteinischen CDU im Bundesvorstand gestärkt. Prien erhielt bei der Wahl fast 71 Prozent der Stimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2022 08:00

Wetter

Heute ist es meist wolkig, stellenweise kommt Nieselregen runter. Am Mittag und Nachmittag bleibt es meist trocken, vereinzelt ist Sonne möglich. Es ist mild, Höchstwerte 7 bis 9 Grad.

