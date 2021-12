Stand: 12.12.2021 10:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Unfall im Kreis Ostholstein

Dabei sind am Abend in Stockelsdorf sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Polizei waren auf der Segeberger Landstraße ein Kleinbus und ein Pkw frontal zusammengestoßen. Mehrere Rettungswagen, zwei Notarztwagen und die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Segeberger Landstraße war für Rettungs- und Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde lang gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2021 10:00

Immer mehr Omikron-Fälle in Dänemark

Dänemark verzeichnet einen exponentiellen Zuwachs der Omikron-Virusvariante. Nach Angaben des staatlichen Serum Instituts wurden im gesamten Land seit Ende November bereits 1.840 Fälle registriert. Die Inzidenz stieg in Dänemark auf 718. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2021 10:00

Abstimmung über Umgang mit Solarparks

Vor einigen Tagen hatte ein Bürgerentscheid den Bau einer großen Photovoltaikanlage in Pronsdorf (Kreis Segeberg) verhindert. Heute stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner in Arkebek (Kreis Dithmarschen) über den Umgang ihrer Gemeinde mit solchen Anlagen ab. Im Bürgerentscheid geht es darum, ob sich die Gemeindevertretung in den kommenden zwei Jahren mit dem Bau von Photovoltaik-Anlagen beschäftigen darf oder nicht. In der Vergangenheit gab es bei dem Thema immer wieder Streit. Die Ergebnisse des Bürgerentscheids sollen voraussichtlich in etwa einer Woche bekanntgegeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2021 10:00

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt weiter

Der steigende Trend bei den Corona- Infektionen in Schleswig-Holstein setzt sich fort: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Angaben der Landesmeldestelle auf 163. Binnen eines Tages wurden 505 neue Fälle gemeldet - 165 mehr als vor einer Woche. Einen gegenläufigen Trend gibt es dagegen im Bundesgebiet. Laut RKI sank dort die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf 391. Vor einer Woche lag sie noch bei 439. Deutschlandweit wurden innerhalb eines Tages 132 Todesfälle verzeichnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2021 10:00

Wetter: Vielen Wolken und Regen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt, immer wieder regnet es. Am Nachmittag und zum Abend hin lässt der Regen von Nordfriesland und Dithmarschen her etwas nach. Dort gibt es dann vereinzelt auch Wolkenlücken. Allgemein ist es milder. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind aus Südwest bis Süd. Abendwerte um 18 Uhr: 5 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 8 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg).

