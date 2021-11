Stand: 28.11.2021 11:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nicht zugelassener Impfstoff? Ermittler stoppen Impfaktion in Lübeck

Polizei und Ordnungsdienst haben am Sonnabendnachmittag eine womöglich illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen gestoppt. Dort soll an knapp 50 Menschen ein offenbar nicht zugelassener Impfstoff verabreicht worden sein. Der Flughafen Lübeck gehört dem Unternehmer und Mediziner Winfried Stöcker, der nach eigenen Angaben einen Corona-Impfstoff entwickelt hat. Dass dieses Mittel gestern verimpft wurde, hat die Polizei zwar nicht bestätigt, sie ermittelt aber wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.11.2021 10:00

Holstein Kiel gewinnt Nordduell gegen Werder Bremen

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist im Kampf um den Klassenerhalt ein ordentlicher Schritt gelungen. Die "Störche" gewannen am Samstagabend das Nordduell gegen Werder Bremen verdient mit 2:1 (1:0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.11.2021 08:00

443 neu gemeldete Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind am Sonnabend 443 neue Corona-Fälle registriert worden, die Sieben-Tage-Inzidenz ist minimal gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag bei 150,8 - nach 150,2 am Freitag. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor (27.11.). Am Mittwoch war mit 954 Neuinfektionen der Höchstwert für Schleswig-Holstein an einem Tag seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.11.2021 08:00

3G-Regel gilt ab Montag in Kirchen

In den Kirchen im Land gilt ab Montag die 3G-Regel. Einige Gemeinden im Land setzen die 3G-Regel allerdings schon länger um, zum Beispiel die katholische Pfarrei Franz von Assisi in Kiel. Dort kontrollieren seit dem Sommer Ordner den Impf- oder Teststatus der Besucher. In anderen Pfarreien - wie zum Beispiel in Lübeck - wird noch Personal für die Kontrollen gesucht. Auch für die evangelischen Kirchen in Schleswig-Holstein gilt die 3G-Regelung, die Nordkirche empfiehlt ihren Gemeinden allerdings eine 2G Regelung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.11.2021 10:00

Land lehnt Sonderhilfen für Gastronomie ab

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsministerium sieht trotz verschärfter Corona-Lage und ausfallender Weihnachtsfeiern keine Notwendigkeit für ein Sonder-Hilfsprogramm für Gastronomen. Diese hätten auch ohne unmittelbare Betroffenheit durch Schließungsverfügungen Anspruch auf Hilfsprogramme, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.11.2021 12:00

Das Wetter: Schneeregen und eher kalt

Heute Nachmittag ist es weiterhin überwiegend stark bewölkt, gelegentlich gibt es etwas Regen oder Schneeregen. Von der Nordsee her lockert es auf, auch die Sonne kann rauskommen. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Büchen und bei 5 Grad im Ostseebad Damp. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.11.2021 08:00

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2021 | 12:00 Uhr