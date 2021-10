Stand: 21.10.2021 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sturm zieht über Schleswig-Holstein

Sturmtief Ignatz hat bislang nur wenige Schäden im Land verursacht. In Klixbüll (Kreis Nordfriesland) schlug ein Blitz in ein Haus ein. In Flensburg wurden wegen des starken Regens Straßen überspült. Laut Wyker Dampfschiffs-Reederei verschieben sich ab Mittag An- und Abfahrtszeiten der Fähren von und nach Dagebüll. Im Süden und Osten des Landes sind laut den Leitstellen einige Bäume umgestürzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2021 08:00

Kritik an Plänen für Ostsee-Schutz

Umweltschützer kritisieren die Beschlüsse der Ostsee-Konferenz in Lübeck. BUND und Greenpeace sagen, die Maßnahmen seien nicht konkret genug und für die Staaten nicht rechtlich bindend. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) meinte dagegen , dass die Beschlüsse ein gutes Paket und wichtig für Schleswig-Holstein sind. Politiker und Experten hatten sich gestern unter anderem darauf geeinigt dass weniger Stickstoff und Phosphor in die Ostsee gelangen soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2021 06:30

Corona-Inzidenz bei 44,9

Die Corona Inzidenz bei uns in Schleswig-Holstein ist deutlich gestiegen. Mit Datenstand von gestern kletterte der Wert laut Land auf 44,9 - nach 39,1 am Dienstag. Die Gesundheitsämter zählten gestern fast 340 neue Infektionen. Die Zahl der Menschen, die wegen Corona in den Klinken im Land behandelt werden, sank von 61 auf 60. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 1,13 auf 1,41. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2021 06:00

Neuer Tarifvertrag für Servicekräfte des Städtischen Krankenhauses Kiel

Die Servicekräfte des Städtischen Krankenhauses Kiel sollen ab 2024 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden. Das hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) der Geschäftsführung des Städtischen Krankenhauses Kiel am Mittwoch empfohlen. Kämpfer betonte, dass die Stadt das Krankenhaus bei der Finanzierung unterstützen wolle. Die rund 200 Servicekräfte in Kiel kümmern sich unter anderem um das Essen, die Wäsche und um Patientenbegleitung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2021 08:00

Unentschieden für THW Kiel

In der Handball Champions League hat der THW Kiel ein weiteres Remis hinnehmen müssen: In der Champions League gab es nach hoher Führung ein 32:32 (17:14) gegen den ungarischen Meister Pick Szeged. Zwischenzeitlich hatten die Zebras mit sieben Toren geführt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2021 06:00

Pläne für neue Stromtrasse in SH

Der Netzbetreiber Amprion hat seine Pläne für zwei Stromtrassen vorgestellt. Eine der Trassen soll von Heide (Kreis Dithmarschen) nach Marl im Landkreis Recklinghausen führen. Die andere soll im niedersächsischen Wilhelmshaven starten. Der genaue Verlauf der Stromtrassen steht laut Amprion aber noch nicht fest. 2026 soll der Planfeststellungsbeschluss fallen, bis 2030 will man die Stromtrassen bauen. Mit einer Leistung von vier Gigawatt sollen sie fünf Kohlekraftwerke durch Windkraft von der niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Küste ersetzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.10.2021 19:30

Das Wetter in Schleswig-Holstein

Heute gibt es viele Wolken und es bleibt regnerisch, vor allem in Nordfriesland teils kräftiger Regen, hier und da auch Gewitter. Ab dem Mittag zwischendurch auch trockene Phasen. Die Höchstwerte erreichen 11 Grad in Niebüll und 13 Grad in Itzehoe. Kräftiger Wind aus Westen, vor allem an den Küsten ist es stürmisch. Bei Gewittern sind schwere Sturmböen möglich. Zum Abend sinken die Werte auf maximal 8 Grad in Husum und 10 Grad auf Fehmarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2021 08:00

