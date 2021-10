Stand: 16.10.2021 11:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei der Kollision zweier Wagen in Ratzbek (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte der Wagen der 62-Jährigen im Bereich einer Kreuzung frontal in das Auto eines 66 Jahre alten Mannes, wie ein Polizeisprecher am Sonnabend mitteilte. Die genaue Unfallursache war demnach zunächst unklar. Der 66-Jährige erlitt am Freitagabend leichte Verletzungen. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.10.2021 12:00

Nur ein Kreuzfahrtschiff bezieht in Kiel Landstrom

Seit Juni ist die neue Landstromanlage im Kieler Hafen in Betrieb. Doch nur ein Kreuzfahrtschiff nutzt sie. Ein Grund ist laut Seehafen-Chef Dirk Claus der notwendige Umbau der Schiffe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.10.2021 10:00

Fußball: Trainer Rapp hat Respekt vor dem FC Ingolstadt

Beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel gibt es heute eine Premiere: Der neue Trainer Marcel Rapp sitzt erstmals in einem Pflichtspiel auf der Bank - und zwar im Kellerduell beim FC Ingolstadt. Rapp sagte, bei allem Vertrauen in die Stärke des eigenen Teams habe er großen Respekt vor dem Tabellenletzten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.10.2021 10:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,1

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 126 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,1 (Datenstand: 15.10.). Am Vortag lag sie bei 27,8. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.703. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.10.2021 08:00

SH-Politiker reagieren auf Sondierungsgespräche in Berlin

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP sind sich einig und wollen Koalitionsverhandlungen für eine gemeinsame Bundesregierung aufnehmen. In Schleswig-Holstein freuen sich SPD, Grüne und FDP über durchgesetzte Punkte und sprechen von Aufbruchstimmung. Die Nord-CDU will die Koalitionsverhandlungen in Berlin kritisch begleiten. Das Sondierungspapier wird nun den Parteigremien vorgelegt. Der SPD-Vorstand hat der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bereits zugestimmt. Grüne und FDP wollen ihre Entscheidungen am Sonntag und Montag treffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.10.2021 08:00

Das Wetter: Viel Wolken, wenig Sonne

Heute Nachmittag gibt es weiterhin viele Wolken, wenig Sonne und stellenweise Regen oder Sprühregen. Ganz im Süden ist es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Leck und bei 13 Grad in Scharbeutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.10.2021 08:00

