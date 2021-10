Stand: 15.10.2021 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sozialverband fordert Inflationsausgleich

Die gestiegenen Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland an. Laut Bundesamt für Statistik waren die Verbraucherpreise im September um mehr als vier Prozent höher als im Vorjahresmonat - so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Vor allem für Einkommensschwache hat das fatale Auswirkungen. Für sie fordert der Sozialverband Schleswig-Holstein deshalb dringend Unterstützung - unter anderem einen monatlichen Zuschuss von 100 Euro. Auch die Gewerkschaft ver.di sieht Geringverdiener durch die steigende Inflation bedroht und möchte das in den laufenden Tarifverhandlungen - unter anderem im Einzelhandel und im öffentlichen Dienst - berücksichtigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 06:00

So starten die Universitäten in SH ins Winter-Semester

Nach etwa anderthalb Jahren Hybridunterricht kehren die Universitäten in Schleswig-Holstein in den Präsenzbetrieb zurück. Es gelten einige Regeln: An der Uni Kiel gibt es Vorlesungen nur mit 3G-Nachweis und Maske, zudem werden Kontrollen durchgeführt. Das bedeutet, nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen an den Veranstaltungen teilnehmen. Auch an der Uni Lübeck gilt 3G. An der Europa-Universität in Flensburg und den Fachhochschulen hat das Semester bereits begonnen, ebenfalls mit 3G-Regel und entsprechenden Kontrollen. Die Erfahrungen bisher sind nach Angaben der Hochschulen positiv. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 06:00

Eckernförde: U35 kehrt nach vier Monaten auf See zurück

Das Unterseeboot U35 soll heute wieder in Eckernförde einlaufen. Im Juni hatte die Besatzung ihren Heimathafen in Richtung Mittelmeer verlassen, um am EU-Einsatz "Irini" teilzunehmen. Verdächtige Schiffe überwachen und Informationen sammeln, um den illegalen Menschenschmuggel und Menschenhandel im Mittelmeerraum zu unterbinden - das waren nach Angaben der Marine die Hauptaufgaben der 29-köpfigen Besatzung während ihrer Mission. Ihr Einsatzgebiet erstreckte sich dabei vom mittleren und südlichen Mittelmeer südlich der Insel Sizilien bis zu den Territorialgewässern Libyens und Tunesiens. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 08:30

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,8

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 150 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,8 (Datenstand 14.10.). Am Vortag lag sie bei 27,1. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 1.701. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 08:00

Vollsperrungen und Umleitungen wegen Bauarbeiten auf B5

Autofahrer sollten in den kommenden beiden Wochen, wenn möglich, einen Bogen um Husum machen. Denn die Bundesstraße 5 wird an mehreren Stellen gesperrt. Bis zum 30. Oktober wird zwischen der Einmündung Husum-Süd (K 137) und der Anschlussstelle Rödemis gefräßt und asphaltiert, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilt. Dort gilt deshalb bis zum Monatsende eine Vollsperrung. Bis nächste Woche Freitag (22.10) steht auch der Bahnübergang der B5 bei Hattstedt nicht zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 05:30

Unfall im Tunnel des Sperrwerks auf Eiderstedt

Beim Zusammenstoß von zwei Autos im Tunnel des Eidersperrwerks sind gestern vier Menschen schwer verletzt worden. Laut einem Sprecher der Regionalleitstelle schleuderten die Fahrzeuge gegen die Tunnelwand. Wie es zu dem Unfall am Nachmittag gekommen ist, müssen jetzt Sachverständige klären. Der Tunnel zwischen Nordfriesland und Dithmarschen war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten gut zwei Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 06:00

Wetter: Erst regnerisch, dann freundlich

Der Tag startet zunächst mit schauerartigem Regen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Später lockert es auf und es gibt längere freundliche Abschnitte mit Sonnenschein - meist bleibt es trocken. An der See kann es Sturmböen geben. Höchstwerte: 13 Grad in List auf Sylt bis 15 Grad in Pinneberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2021 06:00

