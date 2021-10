Stand: 08.10.2021 06:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauarbeiten auf Marschbahnstrecke

Auf der Marschbahnstrecke haben die Bauarbeiten am Morgen nördlich von Husum im Kreis Nordfriesland begonnen. Zwischen Hattstedt und Husum (beide Kreis Nordfriesland) werden sechs Kilometer Gleise erneuert. Die Arbeiten dauern nach Angaben einer Sprecherin voraussichtlich zweieinhalb Wochen. Die Züge werden eingleisig an der Baustelle vorbei geführt, dadurch verändern sich die Abfahrtzeiten, einige Züge werden durch Busse ersetzt. Außerdem müssen einige Autofahrer Umwege in Kauf nehmen: Während der Bauarbeiten sind mehrere Bahnübergänge tageweise gesperrt, unter anderem der in Hattstedt über die B5. Zwischen Husum und St. Peter-Ording arbeitet die Bahn von heute bis zum 18. Oktober an den Kanalrohren unter dem Gleisbett. Das geht nur unter Vollsperrung, hier fallen alle Züge aus, ersatzweise fahren Busse. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.10.2021 07:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,2

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 136 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,2 (Datenstand 7.10.). Am Vortag lag sie bei 27,6. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Stormarn mit 52,7, den niedrigsten Wert der Kreis Nordfriesland mit 13,8. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.690. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.10.2021 07:00

VfB Lübeck verliert Testspiel gegen Schalke 04

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten Schalke 04 am Donnerstagabend verloren. Die Partie an der Lohmühle endete 0:2 (0:1). Marius Bülter und Marvin Pieringer erzielten die Tore für die Gäste aus Gelsenkirchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.10.2021 06:00

Günther sieht Fehler nach geplatzten Sondierungsgesprächen bei der Union

Grüne und FDP in Berlin haben sich für eine Sondierung mit der SPD entschieden - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisiert jetzt, dass sich CDU und CSU bei ihren Treffen mit Grünen und FDP nicht an die Regeln gehalten haben. Es sei verabredet gewesen, dass die Gespräche vertraulich sind und nichts durchgestochen werde. "Das finde ich sehr sehr bitter, dass das von Unionsseite nicht gewährleistet werden konnte", sagte Günther. Deshalb halte er auch nichts davon, aus der Union jetzt Schuldzuweisungen an andere zu machen, sagte Günther. Man müsse auf sich selbst gucken und dringend innerhalb der Partei besprechen, wie so etwas passieren könne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 17:00

Wetter: Erst Nebel, dann Sonnenschein

Heute gibt es nach gebietsweisem Nebel oder Hochnebel zeitweise Sonnenschein neben durchziehenden Wolkenfeldern und es bleibt meist trocken. Über den Tag erreichen die Temperaturen 15 Grad in Timmendorfer Strand und bis 17 Grad in Tarp. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 13 Grad in Travemünde und 15 Grad in Krempel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.10.2021 06:00

