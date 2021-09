Stand: 30.09.2021 06:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Förde: Windhose schleudert Menschen ins Wasser

Großeinsatz auf der Kieler Förde: Laut Leitstelle hat sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr eine Windhose in Höhe Kiellinie gebildet. Sie erfasste mehrere Ruderer auf dem Steg auf Höhe des Instituts für Meereskunde und schleuderte sie in die Förde. Nach Angaben der Feuerwehr konnten alle gerettet werden, allerdings wurden vier Menschen schwer und einige leicht verletzt. Die Windhose deckte auch Dächer ab. Laut Meteorologe war der Tornado nicht vorhersehbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.09.2021 06:00

Warnung vor orkanartigen Böen an der Nordseeküste

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die schleswig-holsteinische Nordseeküste herausgegeben. Bis zum Vormittag, 11 Uhr, können an der Nordsee orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde aus Südwest, später West, auftreten. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Zudem wird in der Nacht zum Freitag mit Starkregen gerechnet. Innerhalb von sechs Stunden könnten bis zu 35 Liter pro Quadratmeter fallen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.09.2021 06:00

Prozess gegen KZ-Sekretärin beginnt morgen

Es ist wohl einer der letzten großen KZ-Prozesse in Deutschland, der heute vor dem Landgericht Itzehoe beginnt. Angeklagt ist eine jetzt 96 Jahre alte Frau aus Quickborn im Kreis Pinneberg. Sie war im Alter von 18 und 19 Jahren Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zum Mord in 11.370 Fällen vor. 136 Reporter aus verschiedenen Ländern haben sich angemeldet. Das Landgericht Itzehoe hat bislang 30 Verhandlungstermine festgelegt - bis zum Sommer 2022. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.09.2021 06:00

"Gorch Fock" wird Marine übergeben

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" wird heute offiziell an die Marine übergeben. Die Übergabe erfolgt nach Angaben der für die Arbeiten zuständigen Lürssen-Werft im Tagesverlauf im Marinestützpunkt in Wilhelmshaven ohne Begleitprogramm. Das Segelschulschiff macht sich danach auf den Seeweg in seinen Heimathafen nach Kiel, wo die Marine es dann am Montag feierlich begrüßen will. Die Sanierung der "Gorch Fock" war von geplanten 10 auf 135 Millionen Euro gestiegen. Es gab Firmenpleiten, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und politischen Streit wegen der Sanierung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.09.2021 06:00

Handball: Flensburger holen einen Punkt in der Champions League

Erster Punkt in der Vorrunde der Handball-Champions-League für die SG FLensburg Handewitt: Gegen den französischen Meister Paris St. Germain spielten die Flensburger gestern Abend 27: 27. In der "Königsklasse" belegen die Schleswig-Holsteiner mit jetzt 1:5 Punkten in der Gruppe B weiterhin den letzten Rang. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.09.2021 06:30

Wetter: Viel Regen und Sturm

Bis zum Mittag regnet es teilweise stark. Es gilt eine Unwetterwarnung für die schleswig-holsteinische Nordseeküste. Angekündigt sind orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Erst am Nachmittag beruhigt sich das Wetter. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Rendsburg und Lübeck.

