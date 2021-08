Stand: 07.08.2021 11:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gewitter und Starkregen lassen Keller in Südholstein vollaufen

Vollgelaufene Keller und Tiefgaragen und überflutete Straßen: Die Gewitterfront vom frühen Freitagabend hat in Schleswig-Holstein für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein die Leitstelle West meldete 120 wetterbedingte Einsätze, die meisten davon in Norderstedt. Meist ging es um zu viel Wasser, vereinzelt auch um Blitzeinschlag oder einen umgekippten Baum. Verletzt wurde durch das Unwetter niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.08.2021 08:00

DFB-Pokal startet in neue Saison

Mehrere Teams aus Schleswig-Holstein starten heute in die erste Runde des DFB-Pokals. Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 hat um 15.30 Uhr im Schleswig-Holstein-Derby den Zweitligisten Holstein Kiel zu Gast, Regionalligist Eintracht Norderstedt erwartet zur gleichen Zeit den Zweitligisten Hannover 96. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.08.2021 15:30

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 38,4

Binnen 24 Stunden sind 239 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 6.8.). 30 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 66.474. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.08.2021 08:00

Region Rendsburg testet Shuttlebusse zum ÖPNV-Tarif

Die Region Rendsburg startet jetzt ein Pilotprojekt, um den Nahverkehr zu verbessern. Freitags bis sonntags können in Rendsburg und den umliegenden Gemeinden Shuttlebusse zum ÖPNV-Tarif bestellt werden. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) betonte, der ÖPNV sei in bestimmten Regionen - gerade auf dem Land - nicht gut, vor allem abends und an den Wochenenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.08.2021 08:00

Autonome Schleifähre: Prototyp wird getestet

Ein Ehepaar, das vor einigen Jahren aus Bayern an die Schlei gezogen ist, enwickelt dort derzeit eine Fähre, die autonom und ohne Emissionen fahren soll. Lars und Stefanie Engelhardt tüfteln an dem zwölf Meter langen Schiff. 2023 soll die Fähre auf den Markt kommen. Der Wasserstoff für den Antrieb, soll aus Windenergie produziert werden. Ein drei Meter langes Testmodell der Fähre soll am Sonnabend zu Wasser gelassen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.08.2021 11:00

Das Wetter: Freundliche Phasen und Starkregen möglich

Heute Nachmittag wechseln sich freundliche Phasen und dichtere Wolken ab. Von der Deutschen Bucht und der Unterelbe her ziehen auch Schauer und Gewitter herauf, teils gibt es kräftige Niederschläge, lokal herrscht Starkregengefahr. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Meldorf und bei 22 Grad in Büchen | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.08.2021 10:00

