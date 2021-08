Stand: 01.08.2021 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brunsbüttel: Demonstranten besetzen Schienen die ganze Nacht

Der Protest gegen das LNG-Terminal Brunsbüttel dauerte die ganze Nacht. Das Bahngleis, das die Demonstranten bereits gestern Nachmittag besetzt hatten, war auch am Sonntagmorgen noch blockiert.Die 13 Demonstranten, die am späten Samstagnachmittag mit Kayaks den Nord-Ostsee-Kanal blockiert haben, wurden über Nacht festgehalten. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Blockade Anhaltspunkte für Nötigung und hat Strafverfahren eingeleitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.08.2021 09:00

Holstein Kiel: Dicker Brocken im ersten Heimspiel

Holstein Kiel empfängt heute den FC Schalke 04 zu seinem ersten Heimspiel der Saison 2021/22. Nach der Auftaktpleite beim FC St. Pauli (0:3) wollen die Störche ihren ersten Sieg einfahren. Das wird aber keine leichte Aufgabe. Denn mit S04 kommt einer der Aufstiegsfavoriten an die Förde. Die Schalker wollen nach dem unerwarteten Abstieg aus der Bundesliga nach Möglichkeit sofort wieder aufsteigen. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 13:30 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.08.2021 09:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 23,2

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug in Schleswig-Holstein am Samstag 23,2 - am Freitag lag der Wert bei 23,9. Am Samstag vor einer Woche betrug die Inzidenz 14,8. Den höchsten Wert hat nun der Kreis Pinneberg mit 39,5, gefolgt von Kiel mit 34,8 und Lübeck mit 33,7. In den Kliniken werden laut Land 28 Corona Patienten behandelt. Sechs liegen auf der Intensivstation, vier werden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.07.2021 09:00

