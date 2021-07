Stand: 21.07.2021 06:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Prozess: Tochter soll pflegebedürftige Mutter erstickt haben

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an eine Frau verantworten, die ihre pflegebedürftige Mutter erstickt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 54-Jährigen Totschlag vor. Demnach soll sie am 8. Dezember 2020 auf ihre 83-jährige Mutter gewartet haben, als diese von einer Tagespflegeeinrichtung nach Hause gebracht wurde. Sie soll sie grob in die Wohnung gezerrt und dann zu Boden gebracht haben. Danach habe sie sich auf sie gesetzt und ihr Mund und Nase zugehalten. Die 83-Jährige erstickte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 09:00

Weiter Maskenpflicht an Schulen

Die Schüler im Land müssen im Unterricht auch nach den Ferien weiter Maske tragen. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bekannt gegeben. Auch soll an der Testpflicht festgehalten werden, mit Ausnahme von Geimpften oder Genesenen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 08:00

Großangelegte Verkehrszählung in SH

Auf den Bundesstraßen in Schleswig-Holstein werden zurzeit an gut 300 Streckenabschnitten Autos gezählt - und das bis Anfang Oktober. Aus der Verkehrszählung leitet der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ab, welche Straßen dem Verkehr in Zukunft gewachsen sein werden und welche nicht. Ist eine Straße überlastet, werden Umleitungsstrecken geplant oder mehr Fahrbahnen gebaut. Außerdem liefern die Zahlen die Grundlage dafür, ob Anwohner vor Lärm geschützt werden müssen. Verkehrszählungen gibt es bundesweit alle fünf Jahre. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 12:00

Schlei stundenweise gesperrt

Die Schlei wird heute erneut in Höhe Rabelsund stundenweise für den Schiffsverkehr gesperrt, und zwar von 8 bis 10 Uhr und von 12 bis 16 Uhr. Das teilt die SH Netz mit. Grund sind Reparaturarbeiten an vier weiteren Stromleitungen. Drei wurden gestern instandgesetzt. Die Leitungen waren vergangenen Freitag beschädigt worden, als ein Schwimmkran in eine Hochspannungsleitung gekracht war. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 08:00

Landesstelle für Suchtfragen will mehr Geld

Die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein fordert mehr Geld und langfristige Strategien, um Drogenkonsum vorzubeugen und Abhängigen zu helfen. Die Landesstelle für Suchtfragen wünscht sich unter anderem geschützte und beaufsichtigte Räume, in denen Süchtige Drogen konsumieren können und die Möglichkeit haben, Substanzen auf Verunreinigungen untersuchen zu lassen. 63 Drogentote gab es im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 12:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 9,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 9,8 (Datenstand 20.7.). Binnen 24 Stunden wurden 55 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit einer Inzidenz von 16,8 den höchsten Wert im Land, an zweiter Stelle steht Lübeck mit 14,3. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 2,3. In den Krankenhäusern werden 11 Menschen behandelt, die Corona-positiv getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 07:00

Eutin: Auto kracht in Hauswand

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat ein Autofahrer Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren - offenbar hatte der Mann gesundheitliche Probleme. Wie die Rettungsleitstelle meldet, kollidierte das Auto zunächst mit einem Radfahrer, er wurde leicht verletzt. Anschließend krachte der Pkw in eine Hauswand. Fachleute vom THW haben das Haus gesichert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 06:00

Hochwassergebiete: Günther verabschiedet 600 Helfer

Nachdem bereits am Montag ein Einsatzzug der schleswig-holsteinischen Polizei ins Krisengebiet aufgebrochen war, hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag rund 600 Helfer verabschiedet, die nach Rheinland-Pfalz aufbrachen. Mit rund 200 Fahrzeugen startete der Konvoi von Neumünster aus ins Überschwemmungsgebiet. Bereits heute um 7 Uhr hat der Einsatz vor Ort in Rheinland-Pfalz für die meist ehrenamtlichen Helfer von Johannitern, DRK, ASB, Maltesern und der DLRG begonnen. Ebenso dabei Helfer des THW sowie der freiwilligen und der Berufsfeuerwehren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 07:00

Das Wetter: Wolkig, etwas Regen

Heute ist es zeitweise wolkig. Vereinzelt gibt es Schauer oder stellenweise etwas Regen. Im Tagesverlauf ist es meist trocken und am Nachmittag heitert es von Norden her auf. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Sylt und bei 22 Grad in Bad Schwartau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.07.2021 06:00

