Sylt bekommt elektronischen Fahrservice

Die Insel Sylt möchte weniger Individualverkehr. Um das umzusetzen, können Touristen und Sylter ab sofort einen elektrischen Fahrservice per App bestellen. So sollen Staus verhindert und die Umwelt geschont werden. Per "Sylt Ride"-App können sich Fahrgäste ab sofort einen von drei Elektro-Kleinbussen bestellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.07.2021 08:00

Zahl der Bank-Filialen im Land nimmt ab

Immer mehr Bank-Filialen in Schleswig-Holstein schließen oder fusionieren - zuletzt hatte die Commerzbank angekündigt, ab Oktober etwa die Hälfte ihrer 35 Standorte dicht zu machen. In den vergangenen zehn Jahren ist außerdem etwa ein Drittel der Sparkassenfilialen in Schleswig-Holstein geschlossen worden. Die Volks- und Raiffeisenbanken hatten 2016 noch 260 Filialen. Durch Fusionen und Schließungen waren es Ende 2020 noch etwa 230. Grund ist nach Angaben aller Geldinstitute, dass sich die Bedürfnisse der Kunden verändert haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.07.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz fällt leicht auf 4,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 4,0 (Datenstand 12.7.). Binnen 24 Stunden wurden sieben neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.094. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.627. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.07.2021 20:00

Wetter: Gewitter in Dithmarschen und an der Unterelbe

Heute soll es zunächst heiter bis wolkig und lange Zeit trocken sein, im späteren Tagesverlauf sind am ehesten in Dithmarschen und zur Unterelbe hin vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Die können stellenweise dann aber kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad in Dahme (Ostsee) und bis zu 29 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es soll schwachen bis mäßigen Ost- bis Nordostwind geben, bei den Gewittern starke bis stürmische Böen. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr sollen bei 23 Grad in Neustadt in Holstein und 27 Grad am Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg) liegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.07.2021 08:00

