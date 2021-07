Stand: 09.07.2021 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Starkregen in SH: Rund 300 Einsätze im Land

Die Feuerwehr im Land hatte am Donnerstagabend mit den Regenmassen zu kämpfen. Im Süden und im Westen Schleswig-Holsteins gab es viele Einsätze wegen vollgelaufener Keller. Die Einsatzkräfte mussten auch umgestürzte Bäume von den Straßen holen. Insgesamt meldeten die Leitstellen am Morgen rund 300 Einsätze. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.07.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 4,1

In Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle 22 neue Corona-Fälle gemeldet (Datenstand 8.7.). In Neumünster steigt die Inzidenz auf 18,7, landesweit liegt sie bei 4,1 (Vortag 3,9). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.040. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.07.2021 07:00

Fliegerbombe in Hemmingstedt wird heute entschärft

Bei der Auswertung von Bildmaterial sind in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) zwei Fliegerbomben entdeckt worden. Die zwei 125-Kilogramm-Bomben sollen am Nachmittag entschärft werden, teilte die Polizei mit. Dafür muss der Ort evakuiert werden. Zudem sollen die A23 zwischen den Anschlussstellen Heide-West und Albersdorf sowie die B5 zwischen Heide und Hemmingstedt voll gesperrt werden. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.07.2021 06:30

Zwei Weltkriegsbomben auf Helgoland entschärft

Auf der Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) sind am Donnerstagnachmittag zwei Weltkriegsbomben entschärft worden. Die beiden Blindgänger wurden zuvor bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle entdeckt. Die Entschärfung verlief problemlos, sodass der Helgoländer Südhafen nur kurzzeitig gesperrt werden musste. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.07.2021 06:00

Große Suchaktion in Scharbeutz

Großeinsatz am Abend in Scharbeutz: Mehrere Augenzeugen hatten laut Feuerwehr beobachtet, wie ein Gleitschirmflieger in die Ostsee gestürzt war. Die Leitstelle löste daraufhin Großalarm aus. Es gab Suchaktionen unter anderem mit Booten, Drohnen, einem Rettungshubschrauber, der DLRG und der Deutschen Marine. Etwa 100 Rettungskräfte waren im Einsatz - erfolglos. Weitere Ermittlungen hat jetzt die Polizei übernommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.07.2021 07:00

Angelique Kerber scheidet im Wimbledon-Halbfinale aus

Die Kieler Tennisspielerin Angelique Kerber hat das Finale von Wimbledon verpasst. Die Tennisspielerin unterlag am Donnerstag der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty aus Australien in zwei Sätzen mit 3:6, 6:7 (3:7). 2018 gewann Kerber den ersten Wimbledon-Titel ihrer Karriere. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.07.2021 06:00

Wetter: Viele Wolken und teilweise Regen

Der Himmel über Schleswig-Holstein ist heute meist bedeckt. Gelegentlich fällt leichter Regen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages an auf 21 Grad in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 20 Grad in Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg).

