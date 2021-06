Stand: 23.06.2021 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Klärteich-Sabotage in Schlesen

Seit mehr als zwei Jahren wird die Klaranläge der Gemeinde Schlesen im Kreis Plön sabotiert. Unbekannte leiten laut Bürgermeisterin Anja Funk (CDU) nachts Substanzen in die Klärteiche ein und erhöhen so die Belastung der Abwässer. Seit einem Jahr ermittelt die Kieler Staatsanwaltschaft. Auf Videoaufzeichnungen aus mehreren Nächten ist ein Mann zu sehen, der an den Klärteichen entlang läuft. Erkannt wurde dieser aber nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.06.2021 08:00

Vermisste Neunjährige in Haseldorfer Binnenelbe tot gefunden

Das seit Sonnabend bei Kollmar (Kreis Steinburg) in der Elbe vermisste neunjährige Mädchen ist tot gefunden worden. Ein Sportbootfahrer hat die Leiche gestern Nachmittag in der Haseldorfer Binnenelbe in der Wedel-Haseldorfer Marsch entdeckt. Das Kind war am Sonnabend an einer Badestelle in eine Strömung geraten und Wasser verschwunden. Retter hatten rund 24 Stunden lang vergeblich nach dem Mädchen gesucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.06.2021 08:00

A1 zwischen Scharbeutz und Pansdorf am Abend voll gesperrt

Die A1 wird heute Abend zwischen Scharbeutz und Pansdorf voll gesperrt. Laut Autobahn GmbH ist die Strecke ab 17 Uhr gesperrt. Planmäßig soll der Hauptfahrstreifen Richtung Norden etwa gegen 23 Uhr wieder frei sein - Richtung Süden wohl erst Donnerstagvormittag. Grund für die Sperrung: Am Wochenende war zwischen Scharbeutz und Pansdorf durch die Hitze die Betonfahrbahn aufgebrochen, das wird nun repariert.

Flensburg: Werftarbeiter demonstrieren wegen Rüstungsvergaben

Vor der Flensburger Schiffbau Gesellschaft will die IG Metall mit den Beschäftigten am späten Vormittag für eine faire Vergabe von Rüstungsaufträgen demonstrieren. Ziel ist laut Gewerkschaftssprecher Schmidt, dass die Flensburger Werft ein Teil der Aufträge für jeweils zwei Tanker und Flottendienstboote abbekommt. Die FSG hatte geklagt, weil keine Ausschreibung erfolgte. In einer Woche will das Oberlandesgericht Düsseldorf über die Tanker entscheiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.06.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 4,4

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein am Dienstag leicht auf 4,4 gesunken. Da lag sie schon einmal am Sonntag, tags darauf war sie dann wieder geringfügig auf 4,7 gestiegen. Es wurden 11 Corona-Neuinfektionen gemeldet, am Dienstag vor einer Woche waren es noch 23. Am vierten Tag in Folge wurde kein neuer Corona-Todesfall bekannt, wie aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel von Dienstag hervorgeht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 08:00

Deutlicher Rückgang bei Zwangsversteigerungen

Im vergangenen Jahr hat es in Schleswig-Holstein weniger Zwangsversteigerungen gegeben. Das geht nach Angaben Eigentümervereins Haus und Grund aus Zahlen der Landgerichte hervor. Demnach gab es im vergangenen Jahr knapp 600 Anträge auf Zwangsversteigerungen, über 100 weniger als noch ein Jahr vorher. Der Verein geht davon aus, dass Menschen, die im vergangenen Jahr Zahlungsprobleme hatten, ihre Immobilie schon vorher verkaufen konnten, also noch bevor die Banken überhaupt Zwangsversteigerungsanträge stellen mussten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 08:00

Deutschen Grenzverein hat neuen Vorsitzenden

Wolfgang Buschmann, Landrat im Kreis Schleswig-Flensburg, ist der neue Vorsitzende des Deutschen Grenzvereins. Die Mitglieder haben ihn am Abend einstimmig gewählt. Buschmann löst Jörg-Dietrich Kamischke ab, der den Verein 26 Jahre leitete. Der Grenzvereins kümmert sich vor allem um drei Bildungseinrichtungen im Flensburger Umland: Dies sind die Akademien in Sankelmark und in Leck, sowie des Jugendhofs auf dem Scheersberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 05:30

Wetter

Heute zeitweise dichtere Wolken, doch nur vereinzelt ein paar Tropfen, verbreitet trocken, daneben im Verlauf freundliche Phasen mit Sonnenschein. Am Nachmittag jedoch ganz vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 18 Grad in Nordstrand bis rund 22 Grad am Schaalsee. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.06.2021 08:30

Archiv 5 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2021 | 06:00 Uhr