Einkommens-Millionäre werden immer mehr

Das Statistikamt Nord hat neue Daten zu Einkommensverhältnissen veröffentlicht. Sie stammen aus dem Jahr 2017. 809 Einkommens-Millionäre hat es demnach 2017 in Schleswig-Holstein gegeben. Das sind 81 mehr als im Jahr davor - und entspricht einem Plus von elf Prozent. Die weitaus meisten von ihnen haben laut Statistik das Geld mit Gewerbebetrieben gemacht und wohnen im Kreis Stormarn. Alle zusammen haben etwa 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 07:00

Schleswig-Holstein gibt Impfstoff an Hamburg ab

Schleswig-Holstein gibt einen Teil des von Dänemark überlassenen Impfstoffs von AstraZeneca an Hamburg ab. Durch die Lieferung könnten mindestens 8.000 neue Termine im Impfzentrum vergeben werden, sagte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde. Ihm zufolge schafft Schleswig-Holstein es nicht, die Dosen aus dänischem Lagerbestand rechtzeitig vor Ablauf der Haltbarkeit Ende Juni zu nutzen. Auch Nordrhein-Westfalen bekam schon Teile der Lieferung. Dänemark hat die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt und Schleswig-Holstein in zwei Lieferungen rund 115.000 Dosen überlassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 07:00

Kieler Landtag diskutiert über Schulpolitik und Integration

Der Landtag in Kiel kommt zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Zum Auftakt geht es um die Schulpolitik und dabei unter anderem um die Digitalisierung an den Schulen. Im Anschluss berät das Parlament abschließend über ein Integrations- und Teilhabegesetz. Am Nachmittag steht unter anderem ein Regierungsbericht zum aktuellen Stand beim Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes zur Debatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 07:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 7,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein auf 7,0 gefallen. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel von Dienstagabend hervor. Am Vortag hatte der Wert noch bei 8,1 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelegen. In Schleswig-Holstein kamen innerhalb eines Tages 23 neu gemeldete Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 45. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind weiterhin die Kreise Pinneberg (14,6) und Stormarn (13,5). Am besten bleibt die Lage in Flensburg: Dort liegt die Inzidenz seit Tagen bei 0, danach folgt Plön mit 0,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 07:00

Corona-Impfungen ohne Termin mit AstraZeneca in Plön

Am Donnerstag und Freitag gibt es im Impfzentrum Plön offene Impfangebote mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Jeweils zwischen 13 und 17 Uhr können sich an diesen beiden Tagen Personen ab 18 Jahren ohne Anmeldung in der Ascheberger Straße 67 in Plön gegen das Coronavirus impfen lassen. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und - wenn möglich - ein Impfausweis sowie ausgedruckte und ausgefüllte Dokumente für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff. Die Zweitimpfung erfolgt fünf Wochen später. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 06:00

AstraZeneca gibt Standort in Wedel auf

Der Pharmakonzern AstraZeneca wird nach 61 Jahren seine Deutschland-Zentrale in Wedel (Kreis Pinneberg) aufgeben und nach Hamburg umziehen. Grund ist laut AstraZeneca zu wenig Platz in Wedel. 275 von 450 Beschäftigten sollen mit nach Hamburg gehen. Ende des Jahres soll die Produktion geschlossen werden. Für die 175 Mitarbeiter dieser Sparte soll es einen Sozialplan geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.06.2021 06:00

Wetter: Sonnig und trocken

Heute ist es sonnig, zum Teil am Nachmittag mit einigen Quellwolken und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Grömitz bis 29 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach aus Südost bis Süd. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 20 Grad in Dahme und 27 Grad in Sprenge. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.06.2021 07:05

