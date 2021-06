Stand: 08.06.2021 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fachhochschule Westküste wird ausgebaut

Auf dem Campus der FH Westküste in Heide entsteht zwischen Mensa und Bibliothek ein neues Mehrzweckgebäude mit Hörsälen, Seminarräumen und Büros. Das Land will damit laut Ministerin Karin Prien (CDU) den Hochschulstandort Heide stärken. Die FH Westküste ist seit ihrer Gründung 1993 kontinuierlich gewachsen. An der eigentlich für 1.200 Studierende gebauten FH sind mittlerweile gut 2000 Studenten eingeschrieben. Das neue Mehrzweckgebäude soll 2024 fertig sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2021 08:00

Gemeinden bekommen viele Solarpark-Anträge

Mit einer Flut von Anfragen für Solarenergie auf Freiflächen sehen sich viele Gemeinden insbesondere im Norden Schleswig-Holsteins konfrontiert. Der Grund: Größere Projekte rentieren sich zunehmend ohne Förderung. Zudem werden diese jetzt auch leichter genehmigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2021 08:00

Corona in SH: Acht Städte und Kreise nun mit einstelliger Inzidenz

Stand Montagabend hat kein Kreis und keine Stadt mehr eine Inzidenz über 20. Der durchschnittliche Wert in SH liegt nach 11,9 am Vortag nun bei 11,0. Der Kreis Pinneberg hat mit einer Inzidenz von 19,6 (Vortag: 21,5) den höchsten Wert im Land, gefolgt vom Kreis Stormarn mit 18,8 (Vortag: 20,5). Die niedrigsten Inzidenzen haben die Kreise Steinburg mit 2,3 (Vortag: 3,1) und Plön mit unverändert 3,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2021 08:00

Warnstreiks bei Automobil-Zulieferern und Werkstätten in Schleswig-Holstein:

Im Rahmen der Tarifverhandlungen für das Kfz-Handwerk hat die IG Metall Beschäftigte beim VW-Zulieferer OTLG in Norderstedt und MAN in Schwarzenbek dazu aufgerufen, heute ihre Arbeit niederzulegen. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligen sich an den beiden Standorten insgesamt knapp 200 Mitarbeitende. Für die kommenden Tage hat die Gewerkschaft weitere Warnstreiks bei Betrieben unter anderem in Lübeck und Flensburg angekündigt. Die IG Metall fordert in der bundesweiten Tarifrunde vier Prozent mehr Geld und eine höhere Ausbildungsvergütung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2021 08:00

Rettungsschwimmer für Badestellen gesucht

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Schleswig-Holstein sucht aktuell noch Rettungsschwimmer, die die Badestellen in Schleswig-Holstein bewachen können. Laut Landesgeschäftsführer Thies Wolfhagen lag die Zahl der Interessenten im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt noch um etwa zehn Prozent höher. Bis Mitte Juli fehlen im Moment noch 150 bis 200 Bewerber pro Tag, um alle Stationen zu besetzen, so Wolfhagen. Das liege vor allem an den fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten für angehende Rettungsschwimer während der Corona-Pandemie – Schwimmhallen waren lange geschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.06.2021 06:00

Rettungswagen explodiert - doch niemand verletzt

Der Wagen war am Montagmittag auf dem Gelände der Rettungswache im Jaguarring in Bad Segeberg geparkt und stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Während der Löscharbeiten explodierte das Fahrzeug dann. Zunächst hatte die Leistelle dazu mitgeteilt, zwölf Feuerwehrleute und vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes seien leicht verletzt worden. Später teilte die Feuerwehr jedoch mit, alle seien nur vorsorglich von Ärzten untersucht worden. Grund für die Explosion seien möglicherweise Sauerstoffflaschen gewesen, die hinten im Rettungswagen standen, sagte ein Sprecher der Polizei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 19:00

Wetter

Heute wechseln sich Sonne und einige, im Süden auch kompakte Wolken ab, in den meisten Regionen bleibt es durchweg trocken. Jeweils an der Küste sowie nördlich vom Nord-Ostsee-Kanal am meisten Sonne. Maximal 18 Grad auf Amrum bis 24 Grad in Itzehoe. Überwiegend schwacher, selten mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2021 20:00

