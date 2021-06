Stand: 05.06.2021 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nord-AfD entscheidet über neuen Landesvorsitzenden

Die AfD in Schleswig-Holstein will heute den Landesvorstand neu wählen. Um den Vorsitz bewerben sich auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) der pensionierte Richter Gereon Bollmann und der Vorsitzende der AfD-Bürgerschaftsfraktion in Lübeck, David Jenniches. Bollmann wird eher der rechtsnationalen Strömung zugeordnet, sein Kontrahent Jenniches dem gemäßigten Lager. Seit dem Parteiausschluss der damaligen Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein wegen rechtsextremer Kontakte im Jahr 2019 war die Position an der Spitze der Landespartei unbesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 10:00

NordArt in Büdelsdorf ist gestartet

Die NordArt im schleswig-holsteinischen Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist heute gestartet - und zwar schon zum 22. Mal. Mehr als 200 Künstler sind dabei. Die NordArt gilt als eine der größten Kunstausstellungen in Nord- und Mitteleuropa. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 10:00

Bischöfin Kirsten Fehrs stellt sich zur Wiederwahl

Amtsinhaberin Kirsten Fehrs (59) tritt am Sonnabend als einzige Kandidatin zur Bischofswahl im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland an. Die 59-Jährige soll dann bis zu ihrem Renteneintritt im Jahr 2029 Bischöfin bleiben, teilte die Nordkirche mit. Gottesdienst und Wahl im Hamburger Michel können im Livestream verfolgt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 10:00

Polizei räumt Schrevenpark in Kiel

Die Polizei hat in der Nacht den Schrevenpark in Kiel geräumt. Viele Anwohner beschwerten sich, laut Rettungsleitstelle, am Freitagabend wegen Ruhestörung bei der Polizei. Gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst forderten die Beamten die rund 800 Parkbesucher dazu auf, ihre Musik-Anlagen leiser zu drehen oder den Platz zu verlassen. Weil es nicht ruhiger wurde, mussten die Einsatzkräfte den Schrevenpark dann kurz nach 2 Uhr in der Nacht räumen. Es waren mehr als 15 Streifenwagen im Einsatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 09:00

Feuerwehr rettet Pferd aus Graben in Nordfriesland

Die Feuerwehr hat im Kreis Nordfriesland ein Pferd aus einem Graben gerettet. Laut Rettungsleitstelle Nord steckte das Pferd am Freitagabend in der Gemeinde Seeth so fest in Schlamm, dass es sich nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Die Rettungskräfte wickelten Wasserschläuche um das Tier und zogen es mit einem Radlager zurück auf den Weg. Das Pferd wurde unverletzt an die Halterin übergeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 09:30

Corona: Inzidenzwert in Schleswig-Holstein sinkt auf 13,6

Der positive Trend setzt sich nach den neuesten Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel (Stand 4.6.)unvermindert fort: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken - von 15,8 am Donnerstag auf 13,6. Nach wie vor hat kein Kreis und keine kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein eine Inzidenz, die höher ist als 30. Der Kreis Nordfriesland meldet mit 24,1 (Vortag: 27,7) den landesweit höchsten Wert, gefolgt von den Kreisen Pinneberg (23,1) und Stormarn (20,9). Am niedrigsten sind die Werte in den Kreisen Plön (4,7) und Schleswig-Flensburg (6,0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 08:00

"Vertell doch mal": Jury kürt Siegergeschichten

Der mit 1.500 Euro dotierte Hauptpreis des größten plattdeutschen Schreibwettbewerbs, ausgerichtet von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater, geht in diesem Jahr an Gudrun Schultz-Pohlen aus Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die 62-Jährige Erzieherin wurde für ihre Geschichte "Help" geehrt. Darin geht es um eine Tochter, die im Elternhaus beschriftete Alltagsgegenstände findet und befürchtet, dass die eigene Mutter dement wird. Rund 1.600 Geschichten waren zum Motto "Allens anners" eingegangen. Eine Ehrenjury kürte daraus die fünf Siegergeschichten, die Freitagabend bei einer virtuellen Gala im Ohnsorg-Theater vorgetragen wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 08:00

Das Wetter: Sonne, aber auch Gewitter möglich

Heute gibt es neben Wolken auch viel Sonne. Meist ist es trocken, von der Kieler Bucht bis nach Ostholstein und Lauenburg ist es überwiegend heiter. Zum Abend hin kann es nahe der Elbe einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Damp und bei 27 Grad in Elmshorn. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost mit teils starken Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2021 08:00

