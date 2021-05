Stand: 18.05.2021 07:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tages-Inzidenz unter 35

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter leicht gesunken. Sie lag am Montag bei 33,3, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorging. Am Sonntag lag der Wert bei 35,1. In Kliniken lagen den Angaben zufolge 164 Covid-19-Kranke, 12 mehr als am Vortag. 47 von ihnen wurden demnach auf Intensivstationen behandelt. 37 Corona-Patienten wurden beatmet. Innerhalb eines Tages kamen 73 neu gemeldete Ansteckungen hinzu. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 06:00

Mehr Glücksspiel-Süchtige in der Corona-Pandemie

Die Zahl der Online-Glückspiel-Süchtigen in Schleswig-Holstein hat in der Corona-Pandemie zugenommen. Den Trend hat die Landesstelle für Suchtfragen auf Anfrage von NDR-Schleswig Holstein bestätigt. Landesweit gibt es nach einer groben Schätzung der Landesstelle heute mindestens ein Drittel mehr Abhängige im Vergleich zu vor der Pandemie. Viele Menschen fühlen sich durch die Kontaktbeschränkungen einsam, das könnte laut der Landesstelle einer der Gründe für eine Online-Glücksspielsucht sein. Außerdem spielen in der Pandemie Stress, zum Beispiel durch kranke Angehörige, Kurzarbeit oder Jobverlust eine Rolle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 06:00

VfB Lübeck steigt aus 3. Fußball-Liga ab

Der VfB Lübeck muss nach nur einem Jahr die 3. Fußball-Liga wieder verlassen. Die Schleswig-Holsteiner kassierten in der abschließenden Partie des 37. Spieltags gegen den FSV Zwickau eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage und haben vor dem Saisonfinale uneinholbare sechs Punkte Rückstand auf den KFC Uerdingen auf dem rettenden Platz 15. Zuvor hatte schon die SpVgg Unterhaching als erster Absteiger festgestanden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 06:00

Corona: Neumünster ab morgen kein Notbremsen-Gebiet mehr

Die sogenannte Corona-Notbremse gilt ab morgen nicht mehr in Neumünster. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster liegt mittlerweile seit mehreren Tagen niedrig genug. Damit dürfen Restaurants und Cafés auch in Neumünster mit strengen Regeln drinnen und draußen öffnen. Kitas gehen in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. In den Schulen bleibt es laut Stadt zunächst bei Wechselunterricht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 06:00

Corona: Alle Johnson & Johnson-Impftermine vergeben

Innerhalb von etwa einer Stunde sind am Montagabend die Termine für eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson für über 60-Jährige vergeben worden. Viele Nutzer beschwerten sich allerdings über technische Probleme. Auf der Internetseite www.impfen-sh.de waren am Montag gegen 17 Uhr laut Gesundheitsministerium 3.600 Termine buchbar. Es handelte sich dabei um den Rest der 10.000 Termine, die seit Freitagnachmittag freigeschaltet und ursprünglich für über 70-Jährige vorgesehen waren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 06:00

Indische Coronavirus-Variante im Kreis Pinneberg bestätigt

Im Kreis Pinneberg ist die sogenannte indische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Wie der Kreis mitteilte, war ein Reiserückkehrer aus Indien vor zwei bis drei Wochen positiv auf das Virus getestet worden, nachdem er zuhause in Quarantäne Symptome entwickelt hatte. Ein Labortest ergab jetzt, dass es sich dabei um die indische Variante handelt. Drei weitere Familienmitglieder haben sich ebenfalls infiziert und sind in Quarantäne. Weitere Ansteckungen hat es laut Kreis offenbar nicht gegeben. Die indische Virusvariante wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 18:00

Ex-Ministerin Tidick gestorben

Die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerin Marianne Tidick ist tot. Wie die Staatskanzlei am Montag bekanntgab, starb die gebürtige Hamburgerin am vergangenen Mittwoch im Alter von 78 Jahren. Die Sozialdemokratin war zunächst von 1988 an Ministerin für Bundesangelegenheiten in dem von Björn Engholm geführten Kabinett. 1990 übernahm sie das Bildungs- und Wissenschaftsministerium. Nach der Aufteilung dieses Ressorts amtierte Tidick von 1993 bis zur Landtagswahl 1996 als Wissenschaftsministerin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 17:00

Holstein verzichtet gegen Darmstadt auf Fans

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verzichtet in seinem letzten Saisonspiel gegen Darmstadt 98 auf eine mögliche Fan-Unterstützung. "Auch wenn im Rahmen eines Modellprojekts eine begrenzte Anzahl von Zuschauern erlaubt sein könnte, werden wir unser letztes Heimspiel gegen Darmstadt 98 in der gewohnten Art und Weise wie in den vergangenen sieben Monaten im Holstein-Stadion austragen", sagte Clubchef Steffen Schneekloth am Montag in einer Clubmitteilung. Die Kieler können am Sonntag im Spiel gegen die Hessen erstmals in die Bundesliga aufsteigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 17:00

Wetter

Heute wechselnd bewölkt mit etwas Sonnenschein und einzelnen Schauern, zum Abend hin wieder abklingend, von Nordfriesland bis nach Dithmarschen und Angeln dann noch länger heiter. Kühl: Höchstwerte 12 Grad in St. Peter-Ording bis 16 Grad in Lübeck. Schwacher bis mäßiger, teils böiger westlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2021 06:00

