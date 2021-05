Stand: 06.05.2021 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Terminvergabe für Prioritätsgruppe 3 startet heute

Viele Schleswig-Holsteiner haben heute das erste Mal die Chance auf einen Impftermin: Bei der Vergabe ab 17 Uhr über www.impfen-sh.de dürfen nun auch Angehörige der gesamten Prioritätsgruppe 3 ihr Glück probieren. Es geht um 65.000 Termine in den Impfzentren. Zu der Gruppe gehören unter anderem Personen, die 60 Jahre alt oder älter sind, rheumatologisch Erkrankte, Mitarbeiter der Polizei, des Zolls und der Feuerwehr, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und Personal der Kinder- und Jugendhilfe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2021 06:00

280 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein mit Stand gestern (5.5.) bei 54,7. Am Tag zuvor hatte sie bei 54,5 gelegen, eine Woche zuvor noch bei 67,1. Innerhalb eines Tages sind 280 neue Corona-Infektionen hinzugekommen, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die kreisfreie Stadt Neumünster hat die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2021 08:00

Bundesgerichtshof prüft Millionen-Einziehung bei Sig Sauer

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich heute mit einer gerichtlich angeordneten Einziehung von 11,1 Millionen Euro bei Sig Sauer. Das Landgericht Kiel bezifferte den Gewinn des Waffenhersteller aus illegalen Waffenlieferungen nach Kolumbien auf diese Summe. Das Unternehmen hatte Revision dagegen eingelegt. Das Kieler Gericht sah es als erwiesen an, dass ehemalige Geschäftsführer des Standorts Eckernförde die Lieferung von mehr als 47.000 Pistolen an eine Schwesterfirma veranlassten. Mehr als 38.000 wurden nach Kolumbien weiterverkauft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2021 08:00

Handball: Flensburg patzt, Kiel an der Spitze

Titelverteidiger THW Kiel hat nach der Länderspielpause die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga vom stolpernden Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt erobert. Der Rekordmeister gewann am Mittwoch problemlos beim HC Erlangen mit 31:25 (16:12) - Flensburg hingegen patzte nach acht Liga-Siegen in Serie mit einem 28:28 (15:15) bei Frisch Auf Göppingen. Lange drohte im 26. Spiel sogar die zweite Saisonniederlage nach einem 21:29 in Kiel im Oktober. Der THW liegt damit vor dem eng getakteten Saisonendspurt mit 47:5 Punkten wieder vor den punktgleichen Flensburgern, die nach ausgeglichener erster Halbzeit plötzlich das Tor nicht mehr trafen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 21:00

Wetter: Deutlich trockener, aber Schauer möglich

Das Sturmtief "Eugen" zieht ostwärts ab. Dadurch kann sich das Wetter etwas beruhigen. Freundliche und wolkige Phasen wechseln sich ab, dazu gibt es auch Schauer. In Nordfriesland, Angeln und Ostholstein ist auch längerer Regen möglich. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen sogar stürmisch, er lässt zum Abend hin aber deutlich nach. Die Temperaturen klettern auf 9 Grad in Satrup und 12 Grad in Schwarzenbek. In der Nacht auf Freitag ist es meist wechselnd bewölkt und trocken, vor allem an der Westküste sind aber weiterhin Schauer möglich. Die Temperaturen gehen auf Amrum bis 4 Grad zurück, In Fockbeck bis 0 Grad. In der nördlichen Schleswigschen Geest ist vereinzelt Bodenfrost möglich. | 06.05.2021 06:00

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2021 | 07:00 Uhr