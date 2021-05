Stand: 04.05.2021 06:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hausärzteverband warnt vor Organisationsproblemen beim Impfen

Für die niedergelassenen Ärzte wird es schwieriger Patienten zu finden, die sich jetzt impfen lassen dürfen, das beklagt der Hausärzteverband. Der Grund: Ab dem 10. Mai sind auch Menschen aus der sogenannten Prioritätsgruppe 3 impfberechtigt - viele wegen ihres Berufes. Doch den kennen die Ärzte oft nicht und können diese Berechtigten demnach auch nicht zu einem Impftermin einladen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:30

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein bei 56,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag erneut leicht gesunken. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 56,9 (58,0 am Sonntag), wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Innerhalb eines Tages kamen 133 neue Infektionen hinzu. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um 2 auf 1.515. In Kliniken lagen wegen Covid-19 am Montag den Angaben nach 162 Menschen - 4 mehr als am Vortag. 47 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 26 Corona-Patienten und -Patientinnen wurden beatmet. Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritt weiterhin kein Kreis. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:30

Innenministerin stellt Verfassungsschutzbericht vor

Schleswig-Holsteins Landesregierung informier heute über das Ausmaß extremistischer Bestrebungen im Land. Dazu stellen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Verfassungsschutzchef Joachim Albrecht den diesjährigen Verfassungsschutzbericht vor. Dabei geht es um die Aktivitäten von Links- und Rechtsextremisten ebenso wie um Islamisten und Reichsbürgern. In der Pressekonferenz werden wahrscheinlich auch Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen eine Rolle spielen. Ein weiteres Thema ist die politisch motivierte Kriminalität. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 12:00

Ende der Aufstallpflicht für Geflügel im Nordosten des Landes

Aufstallpflicht für Geflügel im Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg wird aufgehoben, das haben die zuständigen Behörden mitgeteilt. Nach Angaben des Kreisveterinärs habe sich das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest in der Region deutlich abgeschwächt. Zuletzt war Mitte April ein toter Wildvogel positiv getestet worden. Seit Jahresbeginn wurden im Kreisgebiet lediglich 13 Fälle von Geflügelpest nachgewiesen. Von Mittwoch an dürfen Geflügelhalter ihre Tiere wieder draußen halten, das Aufstallungsgebot galt seit Mitte November vergangenen Jahres. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:30

Urteil gegen Hundewelpen-Verkäufer

Das Hamburger Amtsgericht St. Georg hat einen 33-jährigen Mann, der illegal mit Hundewelpen gehandelt hat, zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Insgesamt fünf Fälle konnten dem bereits mehrfach vorbestraften Mann nach Angaben eines Gerichtssprechers nachgewiesen werden. Demnach verkaufte er die kranken Hundewelpen über Ebay unter anderem nach Bad Segeberg und Neuenkirchen (Kreis Dithmarschen) - für 400 bis 1.000 Euro pro Tier. Dabei verschwieg er laut Gericht den neuen Besitzern, dass die jungen Hunde an einer Viruserkrankung litten, an der sie nur wenige Tage später starben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:00

Malenter Projekt könnte Vorbild für Schwimmkurse werden

Der Landessportverband startet eine Kampagne mit Schwimmkursen. Denn fehlende Schwimmfähigkeit ist ein Problem - verstärkt durch Corona. Die Schwimmlernoffensive soll dafür werben, dass wieder mehr Bäder für den Unterricht öffnen - und damit ein Vorbild sein. Kurse in der Malenter Schwimmhalle sollen zeigen, wie Kinder in Pandemiezeiten sicher schwimmen lernen können. Der LSV hat einen Leitfaden entwickelt, abgestimmt mit dem Gesundheitsamt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:00

Holstein Kiel empfängt SV Sandhausen

Holstein Kiel spielte heute in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SV Sandhausen. Drei Tage nach der 0:5-Packung im Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund geht es damit für die von zwei 14-tägigen Corona-Quarantänen zurückgeworfenen Kieler damit weiter. Sie müssen in den nächsten drei Wochen noch sechs Punktspiele absolvieren, die drei vor ihnen liegenden Aufstiegskonkurrenten nur drei. Zudem steht für den SVS viel auf dem Spiel: Die Gäste hoffen nach neun Auswärtspleiten in Serie auf ein Ende ihrer Auswärtsmisere und wollen ihre Aussichten auf den Klassenverbleib verbessern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:00

Wetter

Heute zunächst nach Osten hin ziehender Regen, dahinter Übergang zu Schauerwetter, vereinzelt Gewitter, aber auch etwas Sonnenschein. Insgesamt recht ergiebige Niederschlagssummen. Maximal 9 Grad auf Amrum bis 11 Grad in Geesthacht. Mäßiger bis frischer, teils starker Süd- bis Westwind mit stürmischen Böen, später vor allem in den südlichen Landesteilen Gefahr von Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 06:00

