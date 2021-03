Stand: 18.03.2021 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Ein Kreis überschreitet 100er-Inzidenz

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Mittwoch (17.3.) 338 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land auf 56,2. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.394 Todesfälle. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 218 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - davon 51 in Intensivtherapie und 35 Patienten in Beatmung. Im Kreis Segeberg ist die Corona-Wocheninzidenz nach Berechnung der Landesmeldestelle zurzeit am höchsten (105,3). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2021 06:00

Kieler Woche 2021 auf September verschoben

Die Stadt Kiel verschiebt die Kieler Woche vom Juni in den September - wie schon im vergangenen Jahr. Neuer geplanter Zeitraum ist vom 4. bis 12. September 2021. Kiel möchte möglichst viele Angebote umsonst, draußen und für alle bieten können. Nach Angaben der Stadt soll das Segel- und Sommerfestival in diesem Jahr mehr Begegnungen und Spontanität, mehr Leichtigkeit und mehr Events bieten als im vergangenen Jahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2021 06:00

Regierung schränkt Einzelhandel in einigen Regionen wieder ein

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen Schleswig-Holsteins ab Montag wieder einschränken. In Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg sowie den Städten Neumünster und Flensburg kehre der Handel zum Termin-Shopping zurück, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Beratungen der Landesregierung. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2021 06:00

A7 bei Hamburg ab heute Abend voll gesperrt

Für den Bau des Lärmschutztunnels Altona wird die A7 ab heute Abend um 22 Uhr über das ganze Wochenende zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Volkspark voll gesperrt. Ab Freitagabend (22 Uhr) wird die Sperrung noch einmal erweitert und die Autobahn in Richtung Norden bereits ab Hamburg-Heimfeld gesperrt. Die gesperrte Strecke soll voraussichtlich am Montag um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2021 06:00

THW Kiel mit klarem Sieg in Coburg

Der THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Beim Schlusslicht HSC 2000 Coburg setzte sich der Meister am Mittwochabend klar mit 37:32 (19:15) durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2021 06:00

VfB Lübeck punktet gegen 1860

Der VfB Lübeck hat gegen Drittliga-Topteam 1860 München am Mittwochabend ein 0:0 erkämpft. Die Schleswig-Holsteiner verließen damit das Tabellenende und sind nun Vorletzter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2021 06:00

Wetter: Zeitweise wolkig, mitunter heiter

Heute ist es zeitweise bewölkt. Von der Kieler Bucht her gibt es im Verlauf des Tages auch größere Auflockerungen. Neben längeren trockenen Abschnitten kann es gelegentlich sowie stellenweise mal etwas Regen geben - am ehesten in den südlichen Landesteilen. Zum Abend hin bleibt es meist trocken. Höchstwerte: 5 Grad in Oldenburg in Holstein bis 7 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg).

