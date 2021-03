Stand: 03.03.2021 06:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 187 neue Fälle in SH - 7-Tages-Inzidenz bei 46,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist nach den Berechnungen der Landesmeldestelle deutlich unter den Schwellenwert von 50 gefallen, auf 46,4, Stand Dienstagabend. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Dienstag um 4 auf 1.309. 284 Patienten wurden in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 75 Menschen, 59 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 06:00

Gesundheitsämter ohne Probleme bei der Kontaktnachverfolgung

11 von 15 Kreisen und kreisfreien Städten haben in einer Umfrage von NDR SH angegeben, dass ihre Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden alle Kontaktpersonen eines bestätigten Corona-Falls identifiziert und informiert haben. Bei einigen funktioniert das sogar bei hohen Inzidenzwerten: Die Gesundheitsämter Kiel und Nordfriesland etwa melden, dass die Nachverfolgung selbst bei einer Inzidenz um 100 möglich ist. Einige andere Ämter kommen schon vorher an ihre Belastungsgrenze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 17:00

DFB-Pokal: Holstein Kiel spielt in Essen

Holstein Kiel peilt im DFB-Pokal den ersten Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte an. Im Gastspiel beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Mittwoch zudem die große Chance, als Semifinalist ein stattliches Erfolgshonorar in die Vereinskasse des Zweitliga-Zweiten zu spülen. Im vergangenen Jahr gab es für das Erreichen der Vorschlussrunde 2,8 Millionen Euro. Wegen der Corona-Einbußen werden es in dieser Saison rund 20 Prozent weniger sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 20:00

Norderstedt kreisfrei? Stadtvertretung beauftragt Gutachten

In Norderstedt hat die Stadtvertretung am Abend für ein Gutachten zur Kreisfreiheit gestimmt. Die 80.000 Einwohnerstadt will nun prüfen lassen, welche wirtschaftlichen und personellen Vorteile eine mögliche Trennung vom Kreis Segeberg haben könnte. Bis auf die Fraktion der AfD und der Freien Wähler stimmten alle Parteien für das Gutachten. Die Politiker in der größten Stadt des Kreises begründeten ihre Entscheidung damit, sich vom Segeberger Landrat oft nicht ernst genommen zu fühlen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 08:00

Nordfriesische Inseln wollen Gäste nur mit negativem Corona-Test

Die Tourismus-Chefs auf Amrum, Föhr und Sylt sind sich einig: Sie wollen, dass Urlauber bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Außerdem sollen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben mindestens einmal in der Woche auf Corona testen lassen. Die Tourismus-Verantwortlichen setzen vor allem auf die Eigenverantwortung ihrer Gäste. Ob ein solcher Test tatsächlich Pflicht wird, entscheidet das Land. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 08:00

Handball Champions League: Kiel gewinnt gegen Celje

Die Handballer des THW Kiel haben ihr Champions-League-Heimspiel gegen den slowenischen Vertreter RK Celje gewonnen. Durch das 33:29 (19:15) verbesserte sich der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit 14:12 Punkten auf den dritten Platz in der Vorrundengruppe B. Beste Werfer der Zebras waren Niclas Ekberg und Magnus Landin mit je fünf Treffern. Für die Slowenen war Tadej Mazej sechsmal erfolgreich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 06:00

Günther kündigt Lockerung der Kontaktregeln an

Ministerpräsident Daniel Günther hat sich vor dem heutigen Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern für klare Öffnungsschritte bereits bei einer landesweiten Inzidenz von unter 50 ausgesprochen. So lehne er es ab, bereits jetzt den innerdeutschen Osterurlaub abzusagen. Zudem hat er Lockerungen für Einzelhandel, Gastronomie und Sport sowie bei den Kontaktregeln in Aussicht gestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 17:00

Terminvergabe für Impf-Prioritätsgruppe 2 startet am 9. März

Schleswig-Holstein weitet seine Impfkampagne gegen das Coronavirus aus. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können sich ab kommendem Dienstag (9.3.) auch Berechtigte der Prioritätsgruppe 2 online für einen Termin anmelden. Hintergrund sei die verfügbare Menge des Impfstoffes von AstraZeneca. Dieser ist nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2021 06:00

Wetter

Heute oft stark bewölkt, teilweise auch neblig-trüb, im Verlauf gebietsweise Auflockerungen mit Sonnenschein, vor allem in den südlichen Landesteilen zum Mittag und Nachmittag auch längere freundliche Abschnitte möglich, am Abend an der Nordsee vereinzelt Sprühregen. Höchstwerte 3 Grad auf Sylt, 9 Grad in Hanerau-Hademarschen bis 14 Grad in Büchen. Schwacher Wind, im Verlauf meist aus Südwest bis Nordwest, an der Küste am Abend teils mäßig auffrischend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

