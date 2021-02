Stand: 27.02.2021 11:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Keine Ausgangssperre mehr in Flensburg

Die Ausgangssperre in Flensburg ist seit Mitternacht aufgehoben. Gleichzeitig bleibt es aber wegen der hohen Corona-Zahlen beim Kontaktverbot. Nur Menschen, die alleine leben, dürfen ab Sonnabend wieder eine andere Person treffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 09:30

Travemünde schon an diesem Wochenende wieder offen für Touristen

Das ursprünglich bis Sonntag geltende Betretungsverbot für Travemünde ist bereits am Freitag aufgehoben worden. Damit dürfen auch Auswärtige das Ostseebad ab Sonnabend wieder besuchen. Das Sozialministerium habe die Aufrechterhaltung des Verbotes an diesem Wochenende als unverhältnismäßig eingestuft und die Stadt aufgefordert, die Anordnung aufzuheben, teilte die Stadt Lübeck am Freitag mit. Touristische Übernachtungen sind allerdings derzeit noch verboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 09:30

Corona in SH: 260 neue bestätigte Fälle

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (26.2.) 260 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 267 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt damit bei 50,2. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 10:00

Mutmaßlicher Serieneinbrecher auf Sylt festgenommen

Auf der Insel Sylt hat die Polizei einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der Mann soll in rund 20 leerstehende Ferienwohnungen und Häuser auf der Insel eingestiegen sein. Der 37-Jährige war wegen anderer Vergehen erst im Sommer 2020 aus der Haft entlassen worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 09:30

Osterferien: Trotz Unklarheiten wird gebucht

Gut einen Monat vor Beginn der Osterferien ist weiterhin unklar, ob Hotels und Ferienwohnungen wieder öffnen dürfen oder nicht. Gebucht wird dennoch, heißt es bei der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). In Lübeck sind nach Angaben der Marketinggesellschaft LTM bereits rund 40 Prozent der Quartiere gebucht, in Travemünde lediglich 30 Prozent. Jeder informiere sich ausführlich zu den Stornobedingungen, sagte eine LTM-Sprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 09:00

Corona-Impfeinladungen für über 80-Jährige bis Mitte März raus

Über 80-Jährige in Schleswig-Holstein müssen zum Teil noch etwas länger auf ihre Einladung zum Corona-Impftermin warten. Statt bis Ende dieser Woche würden die Briefe nach und nach bis Mitte März verschickt, heißt es vom Gesundheitsministerium. So wolle man verhindern, dass die Telefon-Hotline, über die die Menschen ihre Impftermine vereinbaren können, überlastet werde, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 10:00

Vor Corona-Gipfel: Günther plant weitere Öffnungsschritte

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat im Landtag erklärt, was er im Bund-Länder-Treffen für Schleswig-Holstein anstrebt. "Wir versuchen, möglichst einheitliche Regeln im Norden aufzustellen. Das werden wir nicht überall schaffen", sagte er. Er kündigte an, dass die Grundlage für die Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Mittwoch (3. März) sowohl der Stufenplan der Jamaika-Koalition als auch das RKI-Papier seien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 10:00

Nordkirche: Junge Menschen sollen mehr mitbestimmen

Der Nordkirchen-Ausschuss "Junge Menschen im Blick" fordert, die Belange von Christen unter 30 stärker zu berücksichtigen. Schon bevor die Gremien der Nordkirche über einen Rohentwurf beraten, sollen die möglichen Folgen für junge Menschen in Zukunft abgeschätzt werden. "Damit erreichen wir, dass deren Perspektive früh im Prozess der Gesetzgebung eine Rolle spielt", sagte Malin Seeland von der Nordkirche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 10:00

Landrat bereut vorgezogene Corona-Impfung

Nach dem Ärger um die vorgezogene Impfung des Steinburger Landrates Torsten Wendt (parteilos) hat sich dieser entschuldigt. In einer persönlichen Erklärung, die NDR Schleswig-Holstein vorliegt, bedauert der Landrat seine Impfung gegen Covid-19, zu der er eigentlich nicht berechtigt war. "Angesichts einer Anzahl von Menschen, die einen Termin zur Impfung buchen wollten und damit bisher erfolglos geblieben sind, ist meine Impfung nicht verständlich", so Wendt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 20:00

Das Wetter: Bewölkt, dann Sonne

Heute Nachmittag ist es meist trüb oder stark bewölkt, örtlich nieselt es. Von der Nordsee her lockert es auf und die Sonne kommt raus. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad in List auf Sylt und bei 10 Grad in Schleswig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2021 06:00

