Stand: 03.02.2021 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Streit ums Abi - Lübecker Schüler startet Petition

Schulabschlussprüfungen sollen per offiziellen Beschluss in diesem Jahr trotz Corona stattfinden - und dennoch: Einige Jugendliche in Schleswig-Holstein fordern per Online-Petition, dass die Prüfungen abgesagt werden. Ein Schüler der Friedrich-List-Schule in Lübeck hat die Petition gestartet. Er fordert eine Anerkennung des Abiturs oder freiwillige Prüfungen. Die Schüler seien nicht ausreichend vorbereitet worden und viele Stunden ausgefallen. Außerdem gebe es Probleme beim Homeschooling, etwa durch überlastete Server. Mehr als 100 Unterstützer haben die Petition in den vergangenen vier Tagen unterschrieben. Die Schülervertretung der Gymnasien in Schleswig Holstein ist gegen eine Absage der Prüfungen und auch gegen ein Anerkennungsabitur. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2021 08:00

Cannabis-Prozess gegen weiteren Hauptangeklagten - Urteil erwartet

Über Jahre hinweg haben mehrere Männer Cannabisplantagen betrieben. Andere haben mit den Drogen gehandelt. Der Flensburger Cannabis-Prozess ging kürzlich zu Ende - mit mehreren Verurteilungen zu Haftstrafen und einem Freispruch. Das Verfahren gegen einen Hauptangeklagten wurde aber kurz vor Ende des Prozesses abgetrennt - wegen einer schweren Krankheit des Angeklagten. Heute geht am Flensburger Landgericht der Prozess gegen den Mann weiter. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Fall eine Strafe von elf Jahren gefordert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2021 08:00

Zwei Verletzte nach Dachstuhlbrand in Henstedt-Ulzburg

In einem Reihenmittelhaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle ist die Brandursache noch unklar. Weil sich das Feuer auf die angrenzenden Häuser ausbreitete, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Feuerwehr war bis heute Nacht um 3 Uhr im Einsatz. Der Rettungsdienst brachte zwei Bewohner leicht verletzt in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2021 08:00

Corona in SH: 248 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Dienstag (2.2.) 248 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 944 Todesfälle - 27 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 68,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2021 08:00

Holstein Kiel steht im Viertelfinale des DFB-Pokals

Bayern-Schreck Holstein Kiel hat im DFB-Pokal seinen Siegeszug fortgesetzt und zum dritten Mal das Viertelfinale erreicht. Die Störche gewannen gut drei Wochen nach ihrem Zweitrunden-Coup gegen Triple-Gewinner Bayern München auch das Zweitliga-Duell des Achtelfinals mit Darmstadt 98 und ihrem Ex-Trainer Markus Anfang wiederum im Elfmeterschießen 7:6. Nach 120 Minuten hatte die Begegnung 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2021 08:00

Meteorologen warnen vor glatten Straßen

Besonders im Süden Schleswig-Holsteins kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes glatt werden. Denn dort kann Schneefall in Schneeregen oder gefrierenden Regen übergehen. "Bei diesem Übergang besteht besonders Gefahr von Blitzeis", erklärt NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader. Diese Gefahr bleibt voraussichtlich bis heute Mittag im ganzen Land bestehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2021 07:30

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2021 | 08:00 Uhr