Stand: 05.01.2021 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Günther sieht wenig Chancen für Lockerungen im Januar

Vor den Bund-Länder-Beratungen heute geht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nicht davon aus, dass die Corona-Maßnahmen im Januar gelockert werden könnten. Die Zahl der Neuinfektionen hält er für zu hoch. Zudem seien noch nicht alle Zahlen der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr erfasst. Die Schulen sollen zuerst wieder öffnen. Wenn sich das Infektionsgeschehen bis Mitte Januar positiv entwickelt, sieht Günther die Chance, dass die Präsenz an Schulen und Kitas wieder über die Notbetreuung hinaus möglich sein wird. Über den Zeitpunkt wolle die Koalition nach der Ministerpräsidenten-Konferenz beraten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2021 07:00

Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt teilweise unter Quarantäne

Nach einem Anstieg der Corona-Fälle in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt hat der Kreis Segeberg ein Wohngebäude auf dem Gelände unter Quarantäne gestellt. Die Verfügung gilt voraussichtlich bis zum 16. Januar, wie das zuständige Landesamt mitteilt. Demnach waren bei Routinetestes am Neujahrstag 18 Infektionsfälle festgestellt worden. In dem betroffenen Gebäude wohnen zurzeit 36 Menschen. Betroffen sind auch fünf Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes in Boostedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2021 06:30

Staatsanwalt ermittelt gegen Staatssekretär des Innenministeriums

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Ermittlungen gegen Torsten Geerdts, den Staatssekretär im Innenministerium, aufgenommen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wirft sie ihm Untreue vor, in Zusammenhang mit der Freistellung des damaligen Leiters des Landespolizeiamts, Ralf Höhs. Der ist seit Anfang des Jahres im Ruhestand. Davor hatte er nach seiner Freistellung drei Jahre lang sein volles Gehalt bezogen - aber keinen Posten gehabt. Das Innenministerium begründet das mit vielen Überstunden, die sich bei ihm angesammelt hätten. Torsten Geerdts teilte mit, er werde dazu beitragen, dass die Vorwürfe so schnell wie möglich ausgeräumt werden können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 19:30

Corona: Fährverkehr nach Norwegen komplett eingestellt

Die Reederei Color Line stellt den Fährverkehr zwischen Oslo und Kiel bis auf weiteres ein. "Die "Color Magic" wird vorerst im Hafen bleiben", sagte ein Reedereisprecher. Grund sind strengere Corona-Schutzmaβnahmen, die seit Montag in ganz Norwegen gelten. Die Maßnahmen wurden von der Regierung in Oslo am Sonntag für vorerst 14 Tage angeordnet. Wie die Reederei NDR Schleswig-Holstein bestätigte, werden rund 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2021 06:00

Corona in SH: 235 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 235 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 4.1.). Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 25.975 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 475 Todesfälle, 29 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage und des Jahreswechsels lassen sich die aktuellen Zahlen allerdings schwer interpretieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2021 06:00

Wetter: Ungemütlich mit Wolken und Regen

Heute gibt es viele Wolken und hin und wieder etwas Regen. Auch ist Sprühregen oder Schneeregen möglich. Von Nordfriesland bis nach Angeln auch Auflockerungen und öfter trocken. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Tarp bis 4 Grad in Bad Schwartau. Der Wind weht mäßig, an der See teils frisch bis stark aus Nordost. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 1 Grad in Flensburg und 3 Grad in Pelzerhaken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2021 07:05

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2021 | 08:00 Uhr