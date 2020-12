Stand: 29.12.2020 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

THW Kiel nach Handball-Drama im Champions-League-Endspiel

Der THW Kiel hat das Endspiel des Final Fours der Champions-League-Saison 2019/2020 erreicht. Der Handball-Rekordmeister schlug am Montagabend in Köln den KC Veszprem mit 36:35 (29:29, 18:13) nach Verlängerung. Die "Zebras" treffen nun heute Abend (20.30 Uhr) im Finale auf den FC Barcelona. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2020 06:00

Schneewetter sorgt für rutschige Straßen

Nach Angaben der Polizei hat es am Dienstagmorgen bisher mehrere kleinere Unfälle gegeben. Unter anderem kam auf der A21 zwischen Bornhöved und Trappenkamp (Kreis Segeberg) ein Autofahrer von der Straße ab und wurde leicht verletzt. Die A1 zwischen Hamburg und Lübeck musste zwischen Ahrensburg und dem Kreuz Bargteheide nach einem Unfall kurz gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2020 07:00

394 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben 260 neue Corona-Fälle (Stand 28.12.) an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 394 Todesfälle, achtzehn mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 85,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2020 10:00

Terminvergabe für Corona-Impfungen

Ab heute werden erste Corona-Impftermine in Schleswig-Holstein vergeben. Pflegekräfte sowie Mitarbeitende von Rettungsdiensten und Menschen, die älter als 80 Jahre sind, können sich zuerst impfen lassen. Ein Termin kann entweder online oder über die zentrale Impfhotline des Bundesgesundheitsministeriums 116 117 ausgemacht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2020 06:00

Wetter: Zeitweise Regen und Schneefall

Heute gibt es viele Wolken und zeitweise Regen oder Schneeregen, gebietsweise auch Schneefall. Später ist es in den südlichen Landesteilen und nach Ostholstein hin auch wieder längere Zeit trocken. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Bad Segeberg bis 4 Grad in Husum. Der Wind ist schwach bis mäßig, von Südost auf Südwest drehend. Feierabendtemperatur von 18 Uhr: 2 Grad in Norderstedt bis 4 Grad in St. Peter-Ording. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2020 06:00

