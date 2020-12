Stand: 14.12.2020 06:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck will Corona-Maßnahmen weiter verschärfen

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt laut Landesmeldestelle bei knapp 146: Lübeck verzeichnet aktuell landesweit die meisten Corona-Neuinfektionen. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) prüft deshalb, ob die Schutzmaßnahmen in der Stadt verschärft werden können - über jene Regeln hinaus, die von Mittwoch an in ganz Schleswig-Holstein gelten. Das bestätigte er NDR Schleswig-Holstein. Lindenau plant eine nächtliche Ausgangssperre ab Mittwoch. Außerdem will er den Tagestourismus in Travemünde und auf dem Priwall verbieten. Die Pläne werden laut Lindenau nun vom Kieler Gesundheitsministerium geprüft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 08:00

Corona in SH: 140 Neuinfizierte gemeldet

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland bleibt hoch: Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 16.362 neue Fälle übermittelt. Das sind laut RKI rund 4.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag. In Schleswig-Holstein gab es Stand gestern Abend 140 neue Corona-Fälle, laut Landesmeldestelle sind das 14 weniger als am Sonntag der Vorwoche. An Sonntagen liegt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle meist niedriger - auch, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an und liegt landesweit bei 79,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 06:00

Wirtschaftsminister Buchholz begrüßt Finanzhilfen des Bundes

Mit Blick auf die ab Mittwoch geschlossenen Wirtschaftsbereiche im Land hat Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) von einer harten, zugleich aber unvermeidbaren Entscheidung gesprochen und die aufgestockten Finanzhilfen des Bundes begrüßt. Er glaube, dass insbesondere die Anhebung des Maximal-Fixkostenzuschusses auf bis zu eine halben Million Euro die Not so lindert und dass Firmen über die Lockdown-Phase bis Januar hinwegkämen. Das ersetze natürlich nicht das Weihnachtsgeschäft, so Bucholz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 06:00

Straftäter aus Psychiatrie noch immer flüchtig

Die Polizei sucht weiterhin nach einem Straftäter aus der geschlossenen Psychiatrie in Schleswig. Der Mann war am Sonnabend nach einem Ausgang nicht in die Fachklinik zurückgekehrt. Der Gesuchte ist circa 1,80 Meter groß, hat kurze, volle, dunkle Haare und eine Brille. Er trug am Tag seines Verschwindens einen hellblauen Pullover mit weißen Streifen, eine schwarze Jacke, Jeans und schwarze Turnschuhe. Die Polizei warnt vor dem Mann: Wer ihn sieht, soll unbedingt Abstand halten und sofort den Notruf wählen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 08:00

Noch keine Entwarnung bei der Geflügelpest

Geflügelhalter in Schleswig-Holstein müssen ihre Tiere weiter im Stall lassen. Laut Umweltministerium besteht die landesweite Aufstallungspflicht weiter, da nach wie vor tote Wildvögel im Land gefunden werden. Die Zahl der Totfunde ist zwar rückläufig, Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) warnt jedoch: Zugvögel würden zurückkommen und damit werde voraussichtlich auch das Virus wieder neu nach Schleswig-Holstein eingetragen. Mittlerweile seien mehr als 11.000 tote Tiere entdeckt und eingesammelt worden, so ein Sprecher des Landesbetriebs Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 08:00

Reetdachhaus in Hillgroven abgebrannt

In Hillgroven (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagabend ein Reetdachhaus abgebrannt. Rund 60 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Rettungsleitstelle stundenlang im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Mit einem Bagger wurden Teile des Reetdaches heruntergeholt, um an die Glutnester heranzukommen. Noch immer ist eine Brandwache vor Ort. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 06:00

Freiwillige Helfer unterstützen Tierparks in der Corona-Krise

Die Tierparks im Land leiden unter den Einschränkungen der Corona-Krise. Mehrere Wochen mussten sie in diesem Jahr komplett schließen - zurzeit dürfen sie nur eine begrenzte Zahl von Besuchern hereinlassen. Doch es gibt auch Unterstützung, zum Beispiel im Tierpark Eekholt im Kreis Segeberg: Nach Angaben der Geschäftsführung haben dort Helfer unter anderem einen Spendenlauf organisiert, um Geld für die Versorgung der Tiere zu sammeln. Außerdem gab es Futterspenden von Unternehmen. Ähnliche Hilfe erfährt der Tierpark Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Viele Besucher haben dort trotz der unsicheren Pandemie-Lage eine Jahreskarte für 2021 gekauft, um den Park finanziell zu unterstützen. In der Arche Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat sich der Absatz von Jahreskarten nach Angaben einer Sprecherin vervielfacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 06:00

Wetter: Wolken und zeitweise Regen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt, nur selten zeigen sich ein paar Wolkenlücken. Von der Nordsee her ist mit rasch aufkommendem Regen zu rechnen. Im Nachmittagsverlauf folgen von der Westküste her wieder längere trockene Phasen. An den Küsten weht ein frischer Wind mit vereinzelten Sturmböen. Insgesamt ist es aber mild mit maximal 6 Grad in Burg auf Fehmarn bis 9 Grad in Brunsbüttel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.12.2020 06:00

