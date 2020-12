Stand: 03.12.2020 06:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ministerpräsident Günther kündigt Verlängerung des Teil-Lockdowns an

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mitgeteilt, dass der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen bis zum 10. Januar verlängert wird. Die Landesverordnung muss noch dementsprechend geändert werden. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten gestern Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem über die Corona-Pandemie beraten. Ursprünglich waren die gegenwärtigen Auflagen bis zum 20. Dezember befristet. Günther zeigte sich im Anschluss zufrieden, weil künftig weitere Unternehmen von Wirtschaftshilfen profitieren sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:00

240 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 240 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist die höchste Zahl seit vergangenem Donnerstag. Vor einer Woche gab es laut Land 256 Ansteckungen. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 110 Covid-19-Patienten behandelt. 27 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 12 müssen aktuell beatmet werden. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 11.700 geschätzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:00

Husum testet heute Ablauf beim Impfen

Der Aufbau von Impfzentren im Land kommt voran. In Husum soll heute der Impfablauf getestet werden. Mit dabei ist Gesundheitsminsiter Heiner Garg (FDP). Geprüft werden soll, ob alles klappt wie geplant oder ob noch Änderungsbedarf besteht. Bis Mitte Dezember sollen in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins Corona-Impfzentren startklar sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:30

Geruchsbelästigung nach Stromausfall in Müllverbrennungsanlage Stapelfeld

In Stapelfeld im Kreis Stormarn ist nach Angaben der Feuerwehr nach einem Stromausfall in der Müllverbrennungsanlage am Abend durch eine geöffnete Klappe zum Vorraum der Brennkammer Rauch ins Freie geströmt. Nach etwa fünf Stunden konnte der Defekt an der Stromversorgung wieder repariert und die Klappe geschlossen werden. Wie genau es zu dem Stromausfall kam, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:30

Neuer Versuch für Elbfähre von Brunsbüttel nach Cuxhaven

Klappt es diesmal mit der Fähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven? Die künftigen Betreiber der Fährlinie sind sich jedenfalls sicher: Ab März 2021 soll die Fährlinie wieder aufleben. Seit gut zwei Jahren kündigt die Elbferry GmbH immer wieder an, dass ein Neustart kurz bevor steht. So sicher wie jetzt klangen die neuen Fährbetreiber aber noch nie. Das neue Schiff sei gechartert, jetzt fehlten nur noch einige Genehmigungen, heißt es in einer Mitteilung. Die Fähre soll ab März mit LNG-Antrieb im 3-Stunden-Takt über die Elbe pendeln - mit einer Fahrzeit von 60 Minuten. Die Tickets sollen ab Januar buchbar sein. Das neue Schiff kann bis zu 600 Passagiere befördern, an Bord haben 150 PKW und 28 LKW Platz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:00

THW Kiel verliert in der Champions-League

In der Handball Champions-League hat der THW Kiel sein drittes Vorrundenspiel in Folge verloren. Beim ungarischen Meister Veszprem mussten sich die Kieler mit 33:41 geschlagen geben. Durch die Pleite bleibt der THW Kiel auf Rang vier der Vorrunden-Gruppe B - mit nun schon neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona.

Azubis campen aus Geldmangel auf dem Priwall

DGB Nord und IG Metall Küste fordern vom Land mehr Unterstützung für Auszubildende, die zentral in Landesfachklassen unterrichtet werden - beispielsweise angehende Bootsbauer oder Segelmacher. Diese könnten sich die Kosten für Anreise und Unterkünfte kaum leisten. Auf dem Priwall in Travemünde campen daher immer wieder Azubis vor ihrer Berufsschule. Ein unhaltbarer Zustand, kritisiert Uwe Polkaehn vom DGB Nord. Alle Bundesländer bis auf Bremen und Schleswig-Holstein hätten bereits gesetzliche Regelungen, wie sie sich an den Kosten beteiligen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:00

Dutzende Corona-Fälle in Alten-und Pflegeheim in Kiel und Lauenburg

Im Altenzentrum St. Nicolai in Kiel wurden nach Angaben der Stadt 26 Bewohner und zwölf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das Kieler Gesundheitsamt ordnete daraufhin eine 14-tägige Kohorten-Quarantäne an. Nach Einschätzung der Behörde könnten noch mehr Bewohner und Mitarbeiter betroffen sein. Im Pflegeheim Askanierhaus in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind insgesamt zehn Bewohner und fünf Pflegekräfte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Auch die übrigen 80 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung sollen jetzt kurzfristig getestet werden, teilte der Kreis Herzogtum Lauenburg am Mittwoch mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2020 06:00

Wetter: Heiter bis wolkig

Am Vormittag ist es heiter bis wolkig, am Nachmittag dann meist dicht bewölkt. Die Temperaturen steigen auf zwei Grad in Kiel und drei Grad in Mölln.

