Stand: 21.10.2020 07:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 111 neue Infektionen gemeldet

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 5.988 Coronavirus-Infektionen (Datenstand 20.10.) nachgewiesen worden. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 111 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Gemeldet wurden bisher 163 Todesfälle - gleich viele wie an den Tagen zuvor. 31 Menschen werden in Kliniken im Land behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 06:00

Immer mehr Weihnachtsmärkte fallen aus

Die steigenden Corona-Zahlen sorgen dafür, dass immer mehr geplante Veranstaltungen ausfallen. Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein ziehen die Konsequenzen und sagen beispielsweise Weihnachtsmärkte ab. Dies betrifft etwa Westerland, Tönning, Rendsburg und Itzehoe. In Kiel ist das Eisfestival abgesagt worden. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 07:00

Gibt es zusätzliche Schutzmaßnahmen in Dithmarschen?

Der Kreis Dithmarschen hat als erster Landkreis in Schleswig-Holstein die Warnschwelle von 35 Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner überschritten. Mit dem Gesundheitsministerium wird heute beraten, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Das hängt davon ab, ob die Infektionen in erster Linie lokal begrenzt aufgetreten sind oder ob sie in der Bevölkerung breit zirkulieren. Sollte das der Fall sein, könnten ein Mund-Nasen-Schutz auf Märkten, eine Sperrstunde ab 23 Uhr in der Gastronomie und eine Begrenzung von 500 Teilnehmern bei Veranstaltungen verfügt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 07:30

Mordprozess Dammfleth: Tochter vor Gericht

Wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes an ihrem Vater muss sich von heute aneine 17-Jährige vor dem Itzehoer Landgericht verantworten. Die Anklage wirft ihr Mittäterschaft vor. Demnach soll die damals 14-Jährige ihrer Mutter und deren neuen Partner in Dammfleth geholfen haben, ihren Vater aus dem Weg zu schaffen. Seine Leiche wurde zerstückelt und einbetoniert. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 06:00

Rendsburg will Bundesrepublik verklagen

Rendsburg will die Bundesrepublik wegen der schleppenden Infrastrukturprojekte in der Region verklagen. Die Ratsversammlung kommt morgen im Rendsburger Rathaus zusammen, um über einen entsprechenden Antrag zu entscheiden. Die Kieler Nachrichten hatten zuerst berichtet. Hintergrund sind unter anderem die Verzögerungen bei der Sanierung des Kanaltunnels oder der Rader Hochbrücke. Der gesamtwirtschaftliche Schaden für die Region geht nach Schätzungen der Unternehmensverbände in die Millionen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 08:30

Stromleitung Mittelachse geht in Betrieb

Am neuen Umspannwerk Handewitt wird heute die sogenannte Mittelachse in Betrieb genommen. Die Strom-Überlandleitung entlang der A7 verbindet Hamburg mit Dänemark. Sie wurde verstärkt und neu gebaut. Nun sind die letzten beiden Abschnitte von Rendsburg bis zur Grenze fertig geworden. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 06:00

FDP will Aus für Beherbergungsverbot

Die FDP im Kieler Landtag fordert, dass das Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots auch in Schleswig-Holstein wieder abgeschafft wird. Fraktionschef Christopher Vogt sagte NDR Schleswig-Holstein, eine bundesweite Regelung gebe es schon lange nicht mehr und auch eine norddeutsche Absprache könne es jetzt nicht mehr geben. Hintergrund: Am Dienstag hatte das Oberverwaltungsgerichts in Greifswald das Beherbergungsverbot für Mecklenburg-Vorpommern gekippt. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 06:00

Fußball: VfB Lübeck noch immer ohne Saisonsieg

Der VfB Lübeck bleibt in der 3. Fußball-Liga am Tabellenende. Die Schleswig-Holsteiner kassierten am Dienstagabend im Aufsteigerduell bei Türkgücü München eine 3:4 (1:2)-Niederlageund bleiben weiter ohne Saisonsieg. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 06:00

Wetter: Wolken, Regen und milde Temperaturen

Heute gibt es viele Wolken und Regen. Erst im Laufe des Tages lässt der Regen von Süden her nach. Der Wind weht frisch, zum Abend hin stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Flensburg und 17 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.10.2020 06:00

