Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Debatte im Landtag: Weitere Milliarden gegen die Krise

Durch die Corona-Pandemie drohen Schleswig-Holstein Steuerausfälle in Milliardenhöhe - und diese Herausforderung soll bei der heutigen Landtagssitzung in Kiel im Fokus stehen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) plant, Notkredite in Höhe von 4,5 Milliarden Euro aufzunehmen. Damit soll weiter in die Infrastruktur investiert werden können: in Schulen, Sportstätten, den Radwege - und Straßenbau. Die Landtagssitzung beginnt um 10 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2020 07:00

Vorbereitungen auf Grippesaison in SH laufen

Praxen und Krankenhäuser in Schleswig-Holstein bereiten sich auf die Grippe-Saison vor. Besondere Herausforderung in diesem Jahr: die Doppelbelastung aus Influenza und dem neuartigen Coronavirus. Dabei kommt es laut Kieler Gesundheitsministerium besonders darauf an, dass möglichst viele Angestellte im Krankenhaus gegen die Grippe geimpft sind. Viele Praxen führen bereits Wartelisten für die Influenza-Impfung. Die Nachfrage ist laut Hausärzteverband so hoch wie noch nie. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2020 06:00

AKW-Bauschutt kommt möglicherweise nach Lübeck

Im Streit um die Lagerung von Abbruchmaterial der stillgelegten Atomkraftwerke im Land hat Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) offenbar eine Entscheidung getroffen. Wie die "Kieler Nachrichten" schreiben, sollen auf der Deponie Lübeck Niemark erst einmal 250 Tonnen Schutt aus dem Kraftwerk Brunsbüttel landen. Das Land hatte bisher darauf gesetzt, dass eine Kommune den Schutt freiwillig auf ihre Deponie nimmt - da das bisher nicht klappt, will das Land den AKW-Schutt jetzt offenbar zwangsweise lagern lassen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2020 06:00

A 215: Autofahrer stirbt bei unerlaubtem Überholmanöver

Auf der Autobahn 215 Kiel - Neumünster ist am Dienstagnachmittag ein 24-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hat er in Höhe Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit seinem Wagen auf dem Standstreifen überholt. Dabei kam er von der Autobahn ab, das Auto überschlug sich mehrfach. Der Fahrer war sofort tot. Die A 215 Richtung Kiel war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2020 06:00

Wetter: Viel Sonne

Der Tag hat an manchen Orten mit Nebel begonnen - doch danach gibt es viel Sonnenschein. Später tauchen auch ein paar Wolken auf. Zum Abend hin kann es an der Westküste Schauer geben. Dabei erreichen die Höchstwerte 18 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 25 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg).

