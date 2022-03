Stand: 28.03.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Kindertheaterfestival in Lübeck gestartet

In Lübeck ist zum siebten Mal das Kindertheaterfestival "Nordischer Theaterfrühling" an den Start gegangen. Bis einschließlich Sonntag veranstaltet der tribüHne Theater Lübeck e.V. ein Festival, bei dem vielfältiges mobiles Kindertheater auf dem Programm steht. Insgesamt werden 20 Aufführungen stattfinden, darunter auch Workshops und Fortbildungen für Erwachsene. "Wir wollen erreichen, dass Kindertheater als eigenständige Kunstform wahrgenommen wird", sagt Festivalleiterin Cornelia Koch dem NDR Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Sting besucht Theater Lübeck

Der Musiker und Komponist hat die Premiere seinen Musicals "The Last Ship" im Theater Lübeck besucht. Nach der Aufführung enterte er die Bühne mit seiner Gitarre. Sting sang seinen Song "Russians", den er 1984 während des Kalten Krieges geschrieben und vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise neu bearbeitet erneut veröffentlicht hatte. Der Erlös fließt in einen humanitären Hilfsfonds für die Ukraine, teilte sein Management mit. Nach einer weiteren Zugabe verabschiedete sich der Welt-Star. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Landesmuseen spenden Tageseinnahmen

Gelb und Blau - Am Sonntagabend leuchtete das Schloss Gottorf in den ukrainischen Landesfarben. Damit ging der Spendentag des Landesmuseen zu Ende. Die gesamten Tageseinnahmen aller Landesmuseen, also auch von Schloss Gottorf, dem Wikingermuseum Haithabu (beide Kreis Schleswig-Flensburg), dem Freilichtmuseum Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder dem Kloster Cismar (Kreis Ostholstein), werden an ein Hilfsprojekt für ukrainische Kriegsgeflüchtete gespendet, das vom paritätischen Wohlfahrtsverband, den Sparkassen und der Investitionsbank ins Leben gerufen wurde. Mit diesen Mitteln sollen Spielangebote, Ausflüge oder Muttercafès ermöglicht werden. Ziel ist es, in den kommenden Monaten knapp drei Millionen Euro zu sammeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Lübeck liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.771,2, im Kreis Ostholstein bei 1.333,6 und im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 1.265,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

