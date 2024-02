Stand: 20.02.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Regen sorgt für Probleme in der Landwirtschaft

Der anhaltende Regen der vergangenen Monate wird für Landwirte zunehmend zum Problem. Wegen durchnässter Böden kommen sie im Moment kaum auf ihre Felder, obwohl sie laut Landwirtschaftskammer düngen müssten. "Man dürfte Düngen, wenn die Böden wasseraufnahmefähig werden. Das sind sie nicht. Und einige Bestände - insbesondere die Winterkulturen Raps und Getreide - bräuchten jetzt auch die erste Stickstoffgabe. Und das erfolgt nicht", sagt Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer. Sorgen machen sich auch Spargelbauern zum Beispiel aus Nehms, Wittenborn (beide Kreis Segeberg) und Hamberge (Kreis Stormarn), weil die Folien unter denen der Spargel wächst noch nicht auf die Felder gebracht werden können. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Busse von Privatunternehmen bleiben kommende Woche in den Depots

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten privater Busunternehmen wieder zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll ab dem kommenden Montag fünf Tage lang stattfinden. Auch die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) wird dann wohl bestreikt. Die Gewerkschaft will mit den neuen Warnstreiks den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen. Sie fordert unter anderem, dass die Arbeitgeber eine 35 Stunden Woche einführen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für drei Menschen aus Südholstein

Drei Menschen aus Südholstein werden am Dienstag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet: Monika von Rantzau aus Ahrensburg (Kreis Stormarn), die sich auf ihrem Naturerlebnishof für außerschulische Bildung einsetzt, Bonny Redelstorff vom Kinderschutzbund Wedel (Kreis Pinneberg) und Reinhard Schlothauer vom Verein Wanderbewegung Kreis Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

