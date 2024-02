Stand: 14.02.2024 09:40 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Busse bleiben Donnerstag in Südholstein in Depots

Der nächste Warnstreik von Busfahrern und Busfahrerinnen in Schleswig-Holstein, der am Mittwoch begonnen hat, wirkt sich erst ab Donnerstag auf Südholstein aus. Dann sreiken neben kommunalen Unternehmen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von privaten Busunternehmen. Betroffen sind Autokraft in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn), die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg, das Busunternehmen Dahmetal im Kreis Stormarn die Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Kontrollen der Gasanschlüsse: Betrüger unterwegs?

Der Netzbetreiber SH Netz warnt aktuell vor Betrügerinnen und Betrügern, die in der Region unterwegs sein könnten. Hintergrund sind die Kontrollen der Gasanschlüsse, wofür zum Beispiel Kreis Segeberg aktuell etwa 2.000 Häuser überprüft werden. SH Netz-Sprecher Malte Peikenkamp betont, dass sein Unternehmen die Kunden vor dem Besuch anschreiben würde. "Ich glaube, es ist trotzdem immer gut, mal nachzufragen: Wer steht denn hier überhaupt gerade bei mir? Mann kann immer gerne auch bei unseren Kollegen nachfragen. Für die ist das überhaupt kein Problem, ihren Ausweis vorzuzeigen", so Peikenkamp. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Günther besucht RegioKlinik Pinneberg

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht am kommenden Dienstag die RegioKlinik in Pinneberg. Die Geschäftsführung der Klinik hofft auf konkrete Aussagen des Ministerpräsidenten zur Finanzierung des neuen Zentralkrankenhaus, dass in Pinneberg ab 2026 entstehen soll. Dafür werden die beiden RegioKliniken in Elmshorn und Pinneberg zusammengelegt. Der Neubau kostet ungefähr 500 Millionen. Wie viel Geld das Land zuschießen wird ist noch unklar. Der private Sana-Konzern, zu dem die Regio-Kliniken gehören, wünscht sich eine große finanzielle Förderung vom Land. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2024 | 08:30 Uhr