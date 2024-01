Stand: 09.01.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Dachstuhlbrand in Wedel

In Wedel im Kreis Pinneberg hat nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend ein Dachstuhl gebrannt. Rund 56 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Brand innerhalb von zwei Stunden löschen. Zehn Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandwohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar, so die Feuerwehr. Aufgrund der niedrigen Temperaturen gefror das Löschwasser sofort auf den Straßen - Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mussten anrücken, um die Einsatzstelle zu streuen. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Pinnebergs Bürgermeisterin geht in den Ruhestand

Die Bürgermeisterin von Pinneberg, Urte Steinberg (parteilos), geht heute in den Ruhestand. Die 65-jährige legt ihr Amt damit ein Jahr früher nieder als eigentlich vorgesehen. Elf Jahre lang war sie Stadtoberhaupt in Pinneberg. In ihre Amtszeit fiel unter anderem die Fertigstellung der Westumgehung der Stadt, die Sanierung von maroden Schulen, der Umbau des Bahnhofs und die Zusage für den Bau des Zentralklinikums am Ossenpadd. Steinberg wird Dienstagabend im Rahmen der Ratsversammlung offiziell verabschiedet. Neuer Bürgermeister wird der parteilose Thomas Voerste. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

Abholung der Weihnachtsbäume startet vielerorts

In vielen Städten und Gemeinden der Region werden ab heute die ausgedienten Weihnachtsbäume von den Abfallbetrieben abgeholt, so zum Beispiel in Barmstedt und Bevern im Kreis Pinneberg oder in Norderstedt (Kreis Segeberg) startet das Betriebsamt mit der Abholung. Der genaue Termin ist abhängig von der Adresse. Auch im Kreis Stormarn werden die Bäume bereits abgeholt, am Mittwoch beispielsweise in Großhansdorf. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2024 08:30 Uhr

