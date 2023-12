Stand: 21.12.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Raa-Besenbek bekommt Pumpen aus den Niederlanden

In der Gemeinde Raa-Besenbek bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind seit ein paar Tagen die Wasserpumpen am Schöpfwerk kaputt. Die sorgen normalerweise dafür, dass das Hinterland, das unter dem Meeresspiegel liegt, nicht überflutet wird. Nun sind Ersatzpumpen aus den Niederlanden eingetroffen. Hans-Hermann Magens, Vorsitzender vom Sielverband Raa, sprach von einem Durchbruch, da am Mittwochabend eine Pumpe zum Laufen gebracht werden konnte. Eine Zweite soll installiert werden. Die Wetterverhältnisse erschweren die Arbeiten. In den vergangenen Tagen hatte das Technische Hilfswerk (THW) mit provisorischen Pumpen ausgeholfen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Hillwood-Ansiedlung: Madsen zu Besuch in Quickborn

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat am Mittwoch Quickborn (Kreis Pinneberg) besucht und ist rund 90 Minuten zusammen mit Vertretern der Stadt mit dem Bus gefahren. Die amerikanische Firma Hillwood plant, in der Nachbargemeinde Ellerau (Kreis Segeberg) ein großes Logistikzentrum zu bauen. Das könnte für deutlich mehr Lkw-Verkehr auch in Quickborn sorgen, fürchten Politik und Anwohnende. Die Stadt hat deshalb eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Innenministerium eingelegt. Laut Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) erkannte Madsen, dass Handlungsbedarf besteht. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

